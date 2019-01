«Лайкнул яйцо, поучаствовал в истории». Реакция соцсетей на рекордно популярную фотографию яйца

Некто зарегистрировал аккаунт в инстаграмме, выложил фото яйца и предложил побить рекорд по лайкам. Получилось менее, чем за сутки. Кайли Дженер смещена с пьедестала инстаграмма. У яйца почти 23 млн лайков. Вот я думаю, может это то самое яйцо, пропавшее из российского десятка? pic.twitter.com/V0ixherfYY — Alexey Navalny (@navalny) January 14, 2019

яйцо:*создаёт акк в инсте и делает фото*

Я: оно ушло из группы, чтобы начать сольную карьеру — вейлóн💮 (@Hare_Nnnn) January 14, 2019

В Инстаграме яйцо стало самым популярным. В твиттере девять яиц бьют все рекорды. Не пора ли им объединиться? — AndrewFlorinho (@AndrewfromNATO) January 14, 2019

Later in the year, we will all look back and say "remember when the whole internet was obsessed with an egg" #egggang #liketheegg — Jimmy W (@Jimmy_w13) January 13, 2019

«Позже в этом году мы все оглянемся назад и скажем „Помните, когда весь интернет помешался на яйцах“»

You know the world is becoming a better place when an egg is beating Kylie Jenner.@KylieJenner @GWR #EggSoldiers #LikeTheEgg pic.twitter.com/64SvinbMzT — Muhammad Dawar Khan (@MuhammadDawarK1) January 12, 2019

«Знаете, мир становится лучшим местом, когда яйцо побеждает Кайли Дженнер»

I wasn’t alive for the moon landing, but an EGG just became the most liked photo ever on @instagram so I feel like I’ve now lived through a major event in human history.... #EGGGang — Cole Brookson (@cole_brookson) January 14, 2019

«Я еще не родился, когда люди высадились на луне, но только что яйцо стало самым популярным фото в инстаграме, так что я чувствую, что я дожил до важнейших событий в истории человечества»

Вышел заяц на крыльцо,

Лайкнул в Инстаграм яйцо — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) January 14, 2019

1979: I bet there will be flying cars in the future

2019: a pic of egg gets the record of the most liked pic in ig #eggGang pic.twitter.com/SpD5ov9L75 — Erman (@ermanramiqii) January 14, 2019

1979: «Держу пари, что в будущем появятся летающие машины»

2019: «Фото яйца побило рекорд по лайкам в инстаграме»

Если ты думаешь,что твоя фотка в инсте набрала много лайков,то просто вспомни про яйцо — маркус,который leedsee (@Marchetinni16) January 14, 2019

«Не могу дождаться этого интервью»

— Ты меня не одолеешь

— Я нет, а он да

#EGGGang made it!! A picture of One #Egg got 18 million likes @instagram !

Let that sink in for a second...#Memes pic.twitter.com/7VR2hQZ2mA — Youssef Alahyane (@YsF_aE) January 14, 2019

«Вы лайкайте яйцо и вы лайкайте яйцо»

Но если бы там были сиськи, то лайков было бы в два раза больше — Ансель (@AnselNomber1) January 14, 2019

Лайкнул яйцо, поучаствовал в истории. На сегодня моя социальная активность окончена.#world_record_egg pic.twitter.com/4F0YFLuL4g — Леность и Предубеждение (@hitoff23) January 14, 2019

*Почти весь мир*

1939- объединим силы и поборемся с фашизмом

2019- объединим силы и пролайкаем яйцо — Dmitry? (@wellhuhokay) January 14, 2019

Еду в метро ,шарю инстаграм ,мужик рядом стоит и говорит «лайкнули яйцо?» Я так рад что я утром залазил в тви,и что то краем глаза читал про яйцо . — OG RAFF (@Raufhomitov3842) 14 января 2019 г.