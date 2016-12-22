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Кремль усомнился во вменяемости сравнившего Карлова с послом Третьего рейха журналиста

Новости
11:30, 22 декабря
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невменяемым автора публикации в газете New York Daily News, сравнившего убитого в Турции российского посла Андрея Карлова с дипломатом нацистской Германии, передает корреспондент Дождя.

«Очень много людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, что такое плохо. Я не думаю, что такие люди заслуживают каких-либо упоминаний», — отметил Песков.

New York Daily News опубликовала статью писателя и журналиста Герша Кунтцмана «Убийство российского посла Андрея Карлова является не терроризмом, а возмездием за военные преступления [президента России] Владимира Путина» 20 декабря. По мнению автора, Карлов был «человеческим воплощением политики» России в Сирии. ​В связи с этим Кунтцман напомнил об убийстве посла Третьего рейха Эрнста фом Рата еврейским студентом в 1938 году в Париже. 

МИД России потребовал от издания извинений.

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря на открытии фотовыставки в центре современного искусства. Преступник несколько раз выстрелил ему в спину послу и был убит в перестрелке с полицией. 

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