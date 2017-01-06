Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на президентских выборах

Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, передает CBS.

Голосование шло на фоне протестов в зале. Во время переклички по штатам звучали протесты против итогов выборов из-за «российского вмешательства» и «подавления избирателей». Все протесты были отклонены.

«Все кончено», — заявил председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден.

Выборы президента США прошли в начале ноября 2016 года. Соперницей Трампа были кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.

Избранный президент принесет присягу и вступит в должность 20 января.