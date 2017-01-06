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Конгресс США официально подтвердил победу Трампа на президентских выборах

Новости
22:09, 6 января
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Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, передает CBS.

Голосование шло на фоне протестов в зале. Во время переклички по штатам звучали протесты против итогов выборов из-за «российского вмешательства» и «подавления избирателей». Все протесты были отклонены.

«Все кончено», — заявил председательствующий в сенате вице-президент Джо Байден.

Выборы президента США прошли в начале ноября 2016 года. Соперницей Трампа были кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп набрал 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.

Избранный президент принесет присягу и вступит в должность 20 января.

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