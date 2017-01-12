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«Коммерсантъ» узнал о поиске боевиков в Чечне с помощью WhatsApp

Новости
22:35, 12 января
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Силовики узнали о планах боевиков напасть на чеченское село Цоци-Юрт в том числе с помощью мессенджера WhatsApp, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни.

По словам одного из участников операции, работа оперативников по поиску боевиков в Шалинском и Курчалойском районах активизировалась после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря. На следующий день в Чечне прошла операция против скрывавшихся боевиков.

Задержанные в результате этих событий вывели оперативников на их сообщников в Шалинском и Курчалойском районах. Силовики получили доступ к WhatsApp боевиков, где у них была своя группа.

Когда началась операция в Цоци-Юрте, из этого села абоненты стали получать сообщения с призывами удалять беседы о религии и других темах, которые могут показаться подозрительными.

В среду, 11 января, в Цоци-Юрте прошла спецоперация, в результате были ликвидированы четыре боевика. Одного из бандитов удалось задержать, еще один скрылся. Два сотрудника Росгвардии погибли.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что силовики задержали несколько десятков боевиков и их пособников, у которых изъяли мины, взрывчатку, оружие и боеприпасы.

По данным «Новой газеты», действиями силовиков руководил лично Кадыров. Издание называет операцию одной из самых масштабных в России за последние годы.

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