Киевский суд разрешил украинским следователям обыскать администрацию президента России

Печерский суд Киева разрешил следователю Генпрокуратуры Украины изъять из администрации президента РФ письменное заявление бывшего украинского лидера Виктора Януковича с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Об этом сообщает издание « Вести ».

Как заявил в суде следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины, с таким заявлением Янукович обратился к президенту России Владимиру Путину 1 марта 2014 года, «пребывая в неустановленном месте РФ». В тот же день постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил о факте такого обращения на заседании Совета безопасности организации, а на заседании 3 марта показал фотокопию заявления, напомнил следователь.

Сотрудник Генпрокуратуры объяснил, что документ ему нужен для проведения почерковедческой экспертизы подписи.

Согласно решению киевского суда, выемку и изъятие заявления Януковича из администрации президента России, расположенной в доме 23 по улице Ильинка в Москве, можно провести в течение 30 дней.

О том, что Чуркин продемонстрировал на заседании Совбеза ООН копию заявления Януковича с просьбой к России использовать ее Вооруженные силы для обеспечения конституционного порядка на Украине, сообщалось 4 марта 2014 года. На пресс-конференции в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года Янукович заявил, что просьба была продиктована желанием «повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе», но «не была реализована».