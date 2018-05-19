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«Самому вылезти практически невозможно». Как фонд «Ночлежка» спасает бездомных в Петербурге: фоторепортаж

19 мая, 11:08
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Благотворительный фонд «Ночлежка» помогает бездомным в Санкт-Петербурге с 1990 года: кормит, дает ночлег, оказывает психологическую поддержку и занимается ресоциализацией. Осенью 2018 года «Ночлежка» открывает филиал в Москве. В преддверии фандрайзинговой акции фонда «Эспресс-помощь» фотокорреспондент Дождя Михаил Надь отправился в Петербург, чтобы узнать, как живет старейшая в России благотворительная организация, помогающая оказавшимся на улице людям.

Сердце «Ночлежки» — реабилитационный приют. В него попадают только после личной беседы со специалистом по социальной работе: это нужно, чтобы понять, в чем будет заключаться помощь бездомному и к чему он стремится. Рассчитанный на 52 человека, приют «Ночлежки» остается самым большим в Петербурге. На улицах города, по подсчетам организации, живут от 50 до 60 тысяч человек.

Приют
<p>Мужская комната в приюте &laquo;Ночлежки&raquo;</p>
<p>Мужская комната в приюте &laquo;Ночлежки&raquo;</p>
<p>Мужская комната в приюте &laquo;Ночлежки&raquo;</p>
<p>Женская комната в приюте &laquo;Ночлежки&raquo;</p>
<p>Библиотека</p>
<p>Библиотека</p>

Люди проводят в приюте от нескольких недель до года — в зависимости от сложности ситуации. В среднем там остаются на четыре-пять месяцев.

Про консультационную службу

Один из основных проектов «Ночлежки» — место, где бездомным оказывают социальную и юридическую помощь. Например, сотрудники фонда восстанавливают документы, оспаривают незаконные сделки с недвижимостью и добиваются необходимой медицинской помощи для подопечных. Иногда хватает разовой консультации, но гораздо чаще бездомным нужна более продолжительная помощь.

Социальная служба
<p>Социальный работник Павел с посетителем &laquo;Ночлежки&raquo;</p>

Еще в консультационной службе можно получить продукты, одежду, средства гигиены, мобильные телефоны, проездные на общественный транспорт и другие жизненно важные вещи — все это жертвуют «Ночлежке».

Про «ночной автобус» и пункты обогрева

Микроавтобус с командой волонтеров пять раз в неделю ездит по маршруту с четырьмя остановками в разных районах города. Там нуждающиеся получают горячую еду, первую медицинскую помощь, средства гигиены, одежду. Примерно четверть из них — это не бездомные, а просто малоимущие люди, в том числе инвалиды и пенсионеры.

Ночной автобус
<p>Ночной автобус во время подготовки к поездке</p>
<p>Загрузка продуктов в ночной автобус</p>
<p>Остановка ночного автобуса</p>
<p>Разлив супа на одной из остановок</p>
<p>Очередь к автобусу на одной из остановок</p>
<p>Внутри ночной палатки у одной из остановок</p>

Пункты обогрева — это три отапливаемые палатки, работающие с 1 октября по 13 апреля, где можно переночевать. Там многие впервые узнают, что нужно делать, чтобы выбраться с улицы.

Про прачечную

«Ночлежка» открыла бесплатную прачечную совместно с сетью прачечных самообслуживания Prachka.com. Там любой желающий может бесплатно постирать и высушить вещи. Одна стирка обходится благотворительной организации в 49 рублей.

Прачечная
<p>Прачечная &laquo;Ночлежки&raquo;</p>
<p>Прачечная &laquo;Ночлежки&raquo;</p>

Про фандрайзинг

«Ночлежка» регулярно проводит фандрайзинговые акции. Например, она каждый год организовывает фестиваль «Ночлежка Fest», где выступали Борис Гребенщиков и СБПЧ. Ближайшее из таких мероприятий — благотворительная акция «Эспресс-помощь» —  пройдёт в Петербурге 19 мая. В этот день больше 150 кафе, ресторанов и баров города переведут всю дневную выручку от кофе «Ночлежке». Карту заведений, присоединившихся к акции, можно посмотреть здесь.

Эспресс-помощь

История бездомного

Марат, 60 лет

«Жил в Ленинградской области, поселок Обуховец — это бывший 146-й цех обуховского завода оборонного. Я работал там электриком, мне дали квартиру. В 1997 году дело было, когда там все разваливалось. Тогда все, работа приостановилась, а мы все попали под сокращение. Чтобы как-то выжить, нужно было где-то нормально работать, я закрыл квартиру и уехал.

В Петербурге подрабатывал у частников, жил там прямо на работе. Потом я уже понял, что такая работа мне не годится: я уже все-таки в возрасте человек, мне тяжело. Да и чего греха таить, выпивал уже: был один, меня жена бросила в 2001 году. Тогда совсем докатился до ручки: пьянство, потерял документы. Обратился сюда (в «Ночлежку» — прим. Дождя). Мне предложили здесь пока пожить, восстановить документы, сделать все. Трудно было восстанавливать: я ведь российского паспорта вообще не получал, у меня только СССР-овский остался. Ну, кое-как сделали: год с лишним ушло на это, но сделали. Пенсию себе оформил, полис медицинский. Пролежал потом в больнице, получил инвалидность, так как уже по возрасту болезней куча у меня была.

И потом я узнаю — оказывается (знать не знал ничего), что квартиру мою по суду отторгли в 2016 году. Плюс еще долг 80 с чем-то тысяч за квартпроживание. Мне платить-то не из чего было. Вот и все, остался без квартиры.

Сейчас у меня инвалидность, третья группа. Ее мало для того, чтобы попасть в интернат. Рассчитываю на группу (инвалидности — прим. Дождя) — новую, конечно. Они («Ночлежка»)  — прим. Дождя) для меня все, что могли, сделали. Не хотелось бы на улицу, конечно, а то опять все по новой. Самому вылезти из этого дна, в которое попадаешь, практически невозможно. Если никто не поможет, то ты так и останешься там. Оттуда только два выхода: либо на кладбище, либо в тюрьму. Чаще, конечно, на кладбище».

 

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