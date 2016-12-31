Новогоднее поздравление от Парфенова, Кудрина, Киркорова.Праздничное обращение известных политиков, экономистов, артистов и журналистов к зрителям Дождя
Часть 1 (00:40)
Часть 2 (01:11)
Часть 3 (00:32)
Часть 4 (01:08)
Часть 5 (00:40)
Часть 6 (00:32)
Часть 7 (00:58)
Часть 8 (00:30)
Часть 9 (00:35)
Часть 10 (00:26)
Часть 11 (00:31)
Часть 12 (01:08)
Часть 13 (00:36)
Часть 14 (00:43)
Часть 15 (00:30)
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