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«Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы»: главное из доклада спецслужб США о кибератаках

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7 января
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Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) представили несекретную часть доклада «Оценка действий и намерений России в связи с прошедшими выборами в США». Спецслужбы посчитали доказанным фактом, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ начать кампанию по вмешательству в выборы. Дождь прочитал доклад и изучил его главные тезисы.

Как спецслужбы объясняют российские мотивы

В докладе отмечается, что спецслужбы пришли к высокой степени уверенности, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ начать в 2016 году кампанию, нацеленную на президентские выборы. Основными целями этой кампании в документе называются «подрыв общественной веры в американский демократический процесс», а также дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон и нанесение урона ее избираемости и президентским перспективам. Кроме того, в разведке пришли к мнению, что Москва отдавала явное предпочтение Дональду Трампу, в конечном итоге одержавшем победу на выборах.

В документе утверждается, что Путин и российское правительство пытались улучшить шансы Трампа, негативно выставляя Клинтон на его фоне. Отмечается, что ЦРУ и ФБР «твердо уверены в этом», а АНБ разделяет в этом «умеренную уверенность».

Американские спецслужбы также полагают, что, пытаясь повлиять на итог выборов, Кремль преследовал свою долгосрочную цель, которая заключается в «подрыве возглавляемого США либерально-демократического порядка». «Путин и другие высокопоставленные российские чиновники видят в нем угрозу России и власти Путина», — говорится в докладе.

Представители разведки заявили, что Путин связывал публикацию «панамских документов» и скандал, связанный с употреблением допинга российскими спортсменами, с усилиями США по дискредитации Москвы. В связи с этим российский президент пытался дискредитировать США с помощью утечек данных и стремился выставить Штаты «лицемерным» государством, утверждается в докладе.

В документе говорится о личной неприязни Путина к Клинтон, связанной с тем, что бывшая госсекретарь США поддерживала российские протесты 2011-2012 годов. Кроме того, спецслужбы подозревают, что Путин «держит зуб» на Клинтон, так как «почти наверняка» знал о ее «пренебрежительных комментариях» в его адрес.

Американская разведка увидела и другие мотивы российского вмешательства. С точки зрения спецслужб, Москва видела в избрании Трампа способ создать международную коалицию по борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Кроме того, в документе отмечается, что у Путина в прошлом был позитивный опыт по сотрудничеству с западными политиками, чьи бизнес-интересы делали их более расположенными к России, например, с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

Кто и как пытался повлиять на кампанию в США

Авторы доклада считают, что, хотя использование Россией утечек во время президентской кампании является «беспрецедентным», в целом Москва использовала традиционную для себя стратегию. Она, по данным спецслужб, включает в себя проведение операций, таких как кибератаки, сопровождаемых усилиями российского правительства, государственных СМИ, сторонних посредников и проплаченных пользователей соцсетей. Российские кампании, говорится в документе, изначально разработаны таким образом, чтобы власти могли отрицать какую-либо причастность к ним благодаря использованию большого числа «агентов влияния». 

Российские власти использовали подобную схему не только для вмешательства в выборы в США, говорится в документе. В частности, похожие инструменты применялись при кибератаке на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA), во время которой произошла утечка документов, в том числе, связанных с американскими спортсменами.

В докладе утверждается, что российские спецслужбы собирали данные на представителей двух крупнейших партий, мозговые центры (think tanks) и лоббистские группировки, которые, по их мнению, будут формировать политику США. В июле 2015 года российская разведка получила доступ к сетям национального Комитета Демократической партии (DNC) и сохраняла доступ к ним как минимум до июня 2016 года, считает американская разведка. 

В марте 2016 года Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России организовало кибератаки с целью повлиять на ход кампании в США. В итоге злоумышленники смогли взломать почтовые ящики членов Демпартии США и других политиков. К маю ГРУ смогло получить большое количество данных Демпартии. Российские хакеры также собирали данные на связанные с республиканцами структуры, но не раскрывали их.

Авторы документа «с высокой долей уверенности» утверждают, что ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные данные и распространить их в медиа. Полученные в результате взлома сведения стали появляться на сайте DCLeaks.com с июня.

Guccifer 2.0, который утверждал, что является независимым румынским хакером, неоднократно на протяжении президентской кампании делал противоречивые и ложные заявления о его вероятной российской принадлежности. Отчеты показывают, что более одного человека свидетельствовали, что Guccifer 2.0 контактировал с журналистами.

Спецслужбы также считают, что ГРУ передала свои данные WikiLeaks. В докладе предполагается, что российские власти выбрали для публикации утечек именно WikiLeaks, так как организация создала вокруг себя репутацию «надежного источника». Попавшие на ее сайт данные не содержат очевидных фальшивок, указывается в документе.

В докладе обращается внимание, что Владимир Путин сам называл важным фактом публикацию утечек именно на WikiLeaks. Кроме того, авторы документа напомнили, что спонсируемый государством канал RT активно сотрудничал с основателем организации Джулианом Ассанжем. Канал, в том числе, называл себя «единственным российским медиа, которое является партнером Wikileaks».

По данным спецслужб, Россия изучала избирательный процесс в США, в том числе, связанные с ним технологии, с начала 2014 года. Российская разведка смога получить доступ к определенным данным избирательных комиссий, в том числе на уровне целых штатов. При этом вмешательство никак не повлияло на подсчет голосов. 

Для влияния на ход американских выборов, активно использовалась «государственная пропагандистская машина», включающая в себя местные СМИ, издания, ориентированные на аудиторию за пределами России —  агентство Sputnik и телеканал RT, а также «сеть псевдогосударственных троллей». Государственные медиа посвящали Трампу позитивные публикации, в то время как Клинтон — негативные.

Агентству Sputnik и телеканалу RT посвящено отдельное приложение к документу под заголовком «Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США».

В поддержку Трампа открыто высказывались российские политики, журналисты и  актеры, отметили в спецслужбах. Например, телеведущий Дмитрий Киселев, который в докладе называется «главным пропагандистом Путина», называл Трампа жертвой американского истеблишмента и нечестных процедур, которые нужны, чтобы воспрепятствовать избранию республиканца из-за его желания работать с Россией.

Какими доказательствами располагает американская разведка

Доклад был подготовлен с учетом тех данных, которыми американские спецслужбы располагали на 29 декабря 2016 года. Опубликованный отчет — это рассекреченная версия доклада, имеющего высокую секретность. Выводы обоих документов идентичны, однако в опубликованном варианте отсутствует определенная сопровождающая информация, в том числе особые данные разведки.

«Многие из ключевых выводов в документе опираются на комплекс сообщений от разных источников, которые разделяют наше понимание российского поведения», — говорится в отчете. Сведения о российских действиях, в том числе конкретных кибератаках, были подтверждены независимыми друг от друга источниками. Некоторые суждения в докладе основываются на анализе поведения лояльных российским властям политиков, государственных медиа и пользователей соцсетей, которые, по мнению авторов доклада, подотчетны Кремлю. 

Елизавета Фохт, Соня Гройсман

 

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