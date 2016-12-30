Обама ввел новые санкции против России. Почему это может заставить Трампа забыть о дружбе с Путиным

Президент США Барак Обама ввел новые санкции против России, на этот раз из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали несколько физических лиц и компаний, а также ГРУ и ФСБ. Кроме того, Госдепартамент выдворил из страны 35 российских дипломатов и закрыл две загородные резиденции российского посольства. Кремль назвал эти меры незаконными и пообещал дать адекватный ответ. Введенные санкции станут серьезным вызовом для следующего президента Дональда Трампа, который должен будет либо отменить их, либо отказаться от своей предвыборной программы примирения с Путиным.

Кто попал под санкции

В санкционный список Белого дома попали шесть человек и пять организаций, среди которых два силовых ведомства. США обвинили Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) в воровстве и подделке информации с целью «подрыва избирательных процессов в США». Личные санкции были введены против руководителя ГРУ Игоря Коробова, его заместителей Игоря Костюкова и Сергея Гизунова.Как отмечает CNN, власти США впервые назвали имена людей и организаций, обвиняемых в кибератаках.

Под санкции также попали три компании. Как говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома, «Специальный технологический центр» помогал ГРУ в проведении радиотехнической разведки, компания ЦОР Security участвовала в решении научно-исследовательских задач и занималась разработкой для ГРУ, а автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» осуществляла специальную подготовку сотрудников ведомства.



Санкции введены также против российских хакеров Евгения Богачева и Алексея Белана. Оба находятся в международном розыске ФБР, которое назначило награду за информацию об их местонахождении в три миллиона и 100 тысяч долларов соответственно. Богачев обвиняется в краже более 100 миллионов долларов у банков, компаний, университетов и ведомств США. Белан — в краже клиентских баз данных у трех крупных онлайн-магазинов в Неваде и Калифорнии.

Все американские активы попавших под санкции будут заморожены, компании США прекратят работать с организациями и физическими лицами из санкционного списка. Это касается и отдельных лиц, и всех сотрудников компаний и ведомств.

За что выслали дипломатов

Кроме введения санкций США объявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов, которые «действовали в манере, несовместимой с их дипломатическим статусом». В пояснении на сайте Белого дома говорится, что выдворение дипломатов — это ответ на «притеснения американских дипломатов в России сотрудниками службы безопасности и полицией».

Речь идет о «произвольных остановках полицией, физическом насилии и трансляции на государственном телевидении личных данных дипломатов, которые ставят их под угрозу», говорится в сообщении американских властей.

Дипломаты из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон-грата, им отвели 72 часа, чтобы покинуть страну. Имена дипломатов США не назвали, но, как отмечает Reuters, это вряд ли будет посол Сергей Кисляк. Также США объявили о закрытии двух загородных резиденций российского посольства — в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Что дальше

Высокопоставленный собеседник CNN в Белом доме сказал, что Дональд Трамп имеет право отменить введенные санкции, но добавил, что не видит в этом смысла. Новые санкции и выдворение дипломатов станет основным источником напряженности после инаугурации Трампа и может даже привести к расколу между партиями, пишет Reuters.

Ранее Трамп обещал, что после инаугурации он в первую очередь «отменит все неконституционные действия исполнительной власти, меморандум и распоряжению президента Обамы».

Обама поставил своего преемника перед трудным выбором, пишет Bloomberg. Несмотря на то, что Трамп может отменить введенные сакнции, сделать это будет трудно, отмечает агентство. Новый президент теперь должен либо отменить введенные санкции, либо отказаться от своих предвыборных обещаний наладить отношения с Путиным. Трамп уже заявил, что электронные письма Демократической партии «могли быть украдены» и пообещал обсудить ситуацию с спецслужбами.

Новая администрация не может просто прийти и сказать, что ФБР и ЦРУ были не правы, считает Эрик Лорбер, старший советник Центра по санкциям и незаконному финансированию Фонда защиты демократий. Представитель Белого дома Эрик Шульц также выразил надежду, что новая администрация не будет отменять санкции.

Реакция России

Кремль заявил, что Россия будет следовать принципу взаимности и даст «адекватный ответ». Пресс-секретарь президента назвал решение американской администрации «проявлением непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики». Премьер-министр в своем твитере назвал санкции «антироссийской агонией».

По данным CNN, российские власти в качестве ответа уже распорядились закрыть Англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном Бору.

Российское посольство в США также заявило, что обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США «абсолютно беспочвенны», а новые санкции не останутся без ответа.

В МИД России заявили, что озвучит ответные меры в пятницу, 30 декабря.

Даниил Сотников