Все важные новости, которые вы могли пропустить в новогодние праздники

Дождь коротко рассказывает о важнейших событиях, произошедших за время долгих новогодних выходных.

Самое холодное московское Рождество в этом тысячелетии. Температура в столице в праздничную ночь еще ни разу в XXI веке не опускалась ниже минус 30 градусов. Впрочем, сильные морозы не помешали отважным москвичам провести традиционный зимний велопарад.

Теплее, по прогнозу Гидрометцентра, станет во вторник.

Американские спецслужбы официально обвинили президента России Владимира Путина в том, что он отдал приказ взломать сервера Национального комитета Демократической партии США, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы. В рассекреченной части доклада разведки США, полную версию которого представили и уходящему президенту Бараку Обаме, и Трампу (он, к слову, не нашел там доказательств того, что к кибератакам причастна Россия), говорится о «личной неприязни» Путина к сопернице республиканца Хиллари Клинтон, якобы продиктованную ее усилиями по разжиганию протестов 2011-2012 годов.

Теракт в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе. В течение семи минут террорист расстреливал из автомата посетителей клуба Reina, добивая раненых, после чего скрылся. Погибли 39 человек, в том числе россиянка, 65 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным турецкой полиции, нападение совершил выходец из Узбекистана.

Теракт в Иерусалиме. Если стрельбу в Стамбуле сравнивают с трагедией в парижском клубе Bataclan, то произошедшее в восточной части израильской столицы напоминает теракты в Ницце и Берлине: 8 января грузовик врезался в группу военных неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Водителя-палестинца убили сами военнослужащие.

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Исчезновение Ильдара Дадина. Родственники осужденного за неоднократное участие в несогласованных акциях оппозиционера 37 дней не знали, где он. Нашелся он 8 января в колонии на Алтае, куда его перевели после жалоб на пытки в карельской ИК-7.

Петербургские дальнобойщики протаранили шлагбаумы и заблокировали Западный скоростной диаметр — платную трассу в Санкт-Петербурге, — протестуя против того, что она платная. Одного из них задержали.

Международная федерация бобслея и скелетона (IFBS) временно отстранила российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну от участия в международных соревнованиях. Это было связано с информацией из второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Не найдя доказательств того, что спортсены употребляли допинг, им вернули право участвовать в международных соревнованиях.

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов премии «Золотой глобус». Большинство наград ожидаемо собрал «Ла-Ла Ленд» — фильм признали лучшим мюзиклом, премию за работу также получили режиссер Дэмиен Шазелл и Райан Гослинг и Эмма Стоун — за лучшие роли. И это не все: у картины еще и лучшие сценарий и саундтрек. Фильм выйдет в российский прокат 12 января. Пока почитайте о нем в подборке главных картин 2016-го — наш культурный обозреватель Денис Катаев объяснил, почему «Ла-Ла Ленд» можно назвать сенсацией года.

А Сергей Устюгов совершил настоящее чудо и с рекордом выиграл престижнейшую многодневную гонку «Тур де Ски». Ура!

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости