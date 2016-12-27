Прямой эфир
60,69
63,44
56,83
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
РИА Новости сообщило об обнаружении 60-метрового обломка Ту-154
«Интерфакс» рассказал о первых результатах расшифровки черного ящика Ту-154
Умерла исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах»
В МГУ отложили заседание по делу о диссертации Мединского

Глава «ВТБ 24» назвал дело Улюкаева «странным»

Новости
23:18, 27 December
405
0
Поделиться

Глава банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов считает «странными» события вокруг уголовного преследования бывшего министра экономического развития и председателя наблюдательного совета ВТБ Алексея Улюкаева. Об этом он рассказал в программе Hard Day's Night на Дожде.

«Честно — мне вся эта история кажется достаточно странной. И я бы предпочел подождать каких-то явных, понятных действий, доказательств со стороны следственных органов», — сказал Задорнов, отвечает на вопрос о том, верит ли он в виновность экс-министра.

«Странной кажется вся совокупность этих событий — то, в чем его обвиняют, весь антураж этого дела и отсутствие каких-либо предъявленных доказательств», — уточнил он, оговорившись, что иногда правоохранительные органы, имея доказательства, «берут паузу», чтобы затем предъявить их в суде.

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что Улюкаева преследуют по политическим мотивам, Задорнов сказал: «Я не думаю, что это политическое дело».

Президент Владимир Путин в середине ноября уволил Алексея Улюкаева с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия на фоне обвинений в вымогательстве взятки. Экс-министр находится под домашним арестом. 23 декабря стало известно, что Улюкаев самостоятельно отказался от поста председателя наблюдательного совета ВТБ. Неделей ранее исполняющим обязанности главы набсовета банка был назначен экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2