Глава «ВТБ 24» назвал дело Улюкаева «странным»

Глава банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов считает «странными» события вокруг уголовного преследования бывшего министра экономического развития и председателя наблюдательного совета ВТБ Алексея Улюкаева. Об этом он рассказал в программе Hard Day's Night на Дожде.

«Честно — мне вся эта история кажется достаточно странной. И я бы предпочел подождать каких-то явных, понятных действий, доказательств со стороны следственных органов», — сказал Задорнов, отвечает на вопрос о том, верит ли он в виновность экс-министра.

«Странной кажется вся совокупность этих событий — то, в чем его обвиняют, весь антураж этого дела и отсутствие каких-либо предъявленных доказательств», — уточнил он, оговорившись, что иногда правоохранительные органы, имея доказательства, «берут паузу», чтобы затем предъявить их в суде.

В ответ на вопрос о том, считает ли он, что Улюкаева преследуют по политическим мотивам, Задорнов сказал: «Я не думаю, что это политическое дело».

Президент Владимир Путин в середине ноября уволил Алексея Улюкаева с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия на фоне обвинений в вымогательстве взятки. Экс-министр находится под домашним арестом. 23 декабря стало известно, что Улюкаев самостоятельно отказался от поста председателя наблюдательного совета ВТБ. Неделей ранее исполняющим обязанности главы набсовета банка был назначен экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.