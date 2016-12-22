Глава ЦИК допустила возможность переноса или отмены единого дня голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников совещания, на котором было озвучено такое предложение.

Сейчас выборы регионального и местного уровня проходят раз в год в третье воскресенье сентября.

На совещании, по словам источника «Коммерсанта», прозвучало предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно.

«Когда членам УИК приходится за одну ночь обрабатывать сразу бюллетени и по выборам в Госдуму, и по выборам в заксобрание, и по муниципальным выборам, возрастает вероятность ошибок»,— пояснил собеседник издания.