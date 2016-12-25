Неисправность, ошибка пилота или теракт? Эксперты о версиях катастрофы Ту-154

Утром 25 декабря в Черном море потерпел крушение самолет министерства обороны России Ту-154, который направлялся из Сочи на базу «Хмеймим» в Сирии. На борту находились 92 человека — военные, экипаж, журналисты федеральных телеканалов и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Среди первых версий случившегося — техническая неисправность или ошибка пилота. Дождь собрал мнения экспертов о том, что могло стать причиной авиакатастрофы.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что «произойти могло все что угодно», так как самолет был выпущен более 30 лет назад. Эксперт считает, что самая опасная версия — теракт, так как это чревато самыми сильными последствиями. Также Лукашевич объяснил, как по обломкам и их расположению можно определить, был ли на борту взрыв.

Военный журналист Александр Гольц тоже обратил внимание на то, что власти сразу отвергли версию теракта. По его словам, людям, которые «научились сажать блогеров за экстремизм», не могут допустить, что теракт может произойти на таком высоком уровне. Также Гольц рассказал о том, почему в военной авиации в России используются в основном старые самоелты.

Консультант комиссии Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Шнякин, наоборот, уверен, что причина авиакатастрофы — теракт, так как Ту-154 направлялся на военную базу «Хмеймим» в Сирии. По его словам, террористические группировки вскоре возьмут ответственность за случившееся:

Бывшиий член комитета Госдума по обороне Максим Шингаркин объяснил, почему вероятность того, что террористы могли получить доступ к самолету Минобороны, крайне мала. По его словам, этот Ту-154 очень хорошо охранялся:

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов рассказал, что при такой пассивной эксплуатации возраст самолета практически не имеет значения. По его словам, все версии возможны, но главная задача комиссии — выяснить, насколько тщательно следили за эксплуатацией самолета. Смирнов также отметил, что еще по указу председателя правительства (а в то время президента России) Дмитрия Медведева этот самолет был «поставлен к забору» и с тех пор не должен был использоваться.

Заслуженный пилот России Виктор Сажеин, восемь лет пролетавший на Ту-154, считает, что «возраст самолета исчисляется не годами, а налетом». Тем не менее, по словам Сажеина, российский авиапарк устарел, а самолет Ту-154 «морально отстал от современных аналогов». Но это все же не повод снимать его с эксплуатации:

Майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что самолет развалился в воздухе. Как опытный летчик Красноперов утверждает, что «Ту-154 может лететь и без двигателя» и что «любой скажет, что Ту-154 — один из самых надежных самолетов»: