Экономист Олег Вьюгин ответит на вопросы зрителей в программе «Деньги. Прямая линия».

В понедельник, 9 января в 20:00 смотрите первую в новом году программу «Деньги. Прямая линия». В прямом эфире на ваши вопросы ответит Олег Вьюгин, российский банкир и бывший первый зампред Центробанка.



Оставляйте свои вопросы об экономике России и мира, а также о личных финансах в комментариях.