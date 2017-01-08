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Экономист Олег Вьюгин ответит на вопросы зрителей в программе «Деньги. Прямая линия».

Анонс 9 января в 20:00
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20:37, 8 января
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В понедельник, 9 января в 20:00 смотрите первую в новом году программу «Деньги. Прямая линия». В прямом эфире на ваши вопросы ответит Олег Вьюгин, российский банкир и бывший первый зампред Центробанка. 

Оставляйте свои вопросы об экономике России и мира, а также о личных финансах в комментариях.

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