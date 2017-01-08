Новости
20:42
В Москве задержали организатора акции «В метро без штанов»
20:14
Умер бывший президент Ирана Али Акбар Рафсанджани
19:23
Пресс-секретарь Кадырова не увидел угроз главреду «Кавказского узла» в посте главы парламента Чечни
17:56
Турция лишит гражданства сбежавших за границу участников попытки госпереворота
15:10
В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в толпу прохожих
13:30
Южная Корея и США сформируют отряд спецназа для убийства Ким Чен Ына
12:15
Двое полицейских ранены при задержании подозреваемого в убийстве в Москве
12:10
В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержали и отменили из-за морозов
Экономист Олег Вьюгин ответит на вопросы зрителей в программе «Деньги. Прямая линия».Анонс 9 января в 20:00
В понедельник, 9 января в 20:00 смотрите первую в новом году программу «Деньги. Прямая линия». В прямом эфире на ваши вопросы ответит Олег Вьюгин, российский банкир и бывший первый зампред Центробанка.
Оставляйте свои вопросы об экономике России и мира, а также о личных финансах в комментариях.
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