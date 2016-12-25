Святая Лиза: как Елизавета Глинка помогала людям

В разбившемся над Черным морем самолете Минобороны летела филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она планировала отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии. В начале декабря Глинка получила премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. На церемонии вручения она заявила, что собирается в Сирию. «Мы (добровольцы) никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле», — сказала она тогда.

По образованию Глинка детский врач-реаниматолог. После окончания мединститута имени Пирогова в 1986 году она вместе с мужем эмигрировала в США, где познакомилась с работой отделений паллиативной помощи и хосписов. Проработав пять лет добровольцем в одном из таких хосписов, Глинка прошла курс паллиативной медицины. Узнав, что первый хоспис открывается в Москве, Доктор Лиза вернулась в Россию, а затем переехала в Киев, где также открыла первый такой центр.

«Когда я увидела крошечный частный хоспис в Арлингтоне, в котором лежат 24 больных, где исполняется любое их желание <...> это не то, что перевернуло мою жизнь, но заставило задуматься, почему мы не можем такое сделать у себя в стране?», — рассказывала Глинка.

Все хосписы в Москве и Киеве были заняты только онкологическими больными, рассказывала Глинка. «Но ведь помощь необходима не только раковым больным. Эта идея зрела у меня давно», — рассказывала она после того, как в 2007 году основала благотворительный фонд «Справедливая помощь».

Через свою страницу в «Живом журнале» Глинка собирала средства, вещи и лекарства для тежелобольных людей. Фонд отправлял эти посылки в регионы, волонтеры ездили домой к больным, которые не могли приехать сами, а каждую неделю Глинка организовывала на Павелецком вокзале бесплатные обеды и пункт медицинской помощи для бездомных. Фонд помогал не только больным, но и другим людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

В 2012 году «Справедливая помощь» собрали 16 миллионов рублей для пострадавших от наводнения в Крымске. В этом же году Доктор Лиза стала одним из учередителей «Лиги избирателей», цель которой была — следить за выбором в России и пресекать фальсификации. В ноябре 2012 года Глинка вошла в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Глинка тогда признавалась, что сначала отказывалась вступить в совет, но потом решила, что это «шанс озвучить проблемы, которые по каким-то причинам государство сейчас не слышит».

После начала боевых действий на Донбассе Глинка начала ездить туда и вывозить из зоны боевых действий детей. «Обычно она приезжала туда, где идет война, находила детей, которым нужна помощь, и везла ее в Москву», — вспоминает Дмитрий Алешковский, глава фонда «Нужна помощь».

«Моя задача — вывезти раненых и больных детей для того, чтобы они получили квалифицированную бесплатную помощь, теплую одежду, еду и запас медикаментов. И мне все равно, как это будет сделано», — отвечала тогда Глинка тем, кто критиковал ее за взаимодействие с российским властями и донецкими сепаратистами.

В составе СПЧ Глинка ездила к Надежде Савченко и к Варваре Карауловой, вспоминает глава Союза Михаил Федотов: «Это было далеко от медицины, но это не было далеко от Лизы. Она свое сердце отдавала другим людям. Это была ее миссия», — рассказывает советник президента.

После начала военной операции в Сирии Глинка несколько раз посещала эту ближневосточную страну. Ее фонд доставлял лекарства, помогал местным жителям. После посещения госпиталя в Латакии в сентябре 2016 года Глинка заявила, что необходимости в доставке больных детей в Россию или другие страны на лечение нет, но гуманитарная обстановка в Сирии критическая и предложила создать в стране гуманитарную миссию.

С этого момента началась сирийская миссия Доктора Лизы, рассказывает Федотов, который летал вместе с Глинкой. Главврач сирийской больницы передал список необходимых медикаментов, которых в стране не было. В Москве Глинка на средства фонда купила необходимые лекарства и с тех пор пыталась добиться разрешения от Минобороны полететь в Сирию, чтобы доставить их в госпиталь. В конце концов разрешение было получено, лекарства собраны, их Елизавета Глинка и везла на самолете, разбившемся над Черным морем.​

«Лиза Глинка была святой человек. Она была абсолютно разная, помогала огромному количеству людей: бездомным, больным, детям, помогала открывать хосписы везде. Это катастрофа для нас. Потеря Лизы Глинки невосполнима для нашей страны», — рассказывает Алешковский.

«Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии...», — пишет Федотов.