В конце ноября Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение о передаче диссертации министра культуры Владимира Мединского на рассмотрение диссертационного совета МГУ. Позднее СМИ назвали сроки, в которые вопрос должен быть решен. Однако, как рассказал Дождю председатель диссовета истфака МГУ, научная работа Мединского спустя месяц так и не поступила в вуз. А это значит, что ее рассмотрение отложено на неопределенный срок.

О том, что рассмотрение диссертации Мединского передадут диссертационному совету Д 501.001.72 исторического факультета МГУ, председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщил 25 ноября. Он отметил, что «они (члены совета — Дождь) обязаны рассмотреть [заявление] в течение двухмесячного срока». Такие временные рамки определены постановлением правительства «О присуждении ученой степени». Ссылаясь на заявление Филиппова, сначала РБК, а потом и другие СМИ назвали датой окончания срока рассмотрения дела 25 января.

«Потерянная» диссертация

Однако спустя месяц в МГУ так и не получили текст диссертации. «До диссертационного совета извещение с текстом диссертации еще не дошло, я его в глаза не видел», — заявил Голиков. По его словам, он «может получить текст только из рук декана», но тот ему ничего не передавал. Представитель администрации факультета также сказал, что на истфак извещение от Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не поступало. Голиков уточнил, что «если работа появится в [диссертационном] совете, то ее, вероятно, рассмотрят в срок».

Из заявления председателя диссовета следует, что двухмесячный срок еще не начал исчисляться. Почему ВАК не отправила работу на факультет, неизвестно. Представитель Филиппова не смог предоставить оперативный комментарий.

Заседание без Мединского

Ранее РБК со ссылкой на сотрудника кафедры источниковедения МГУ Татьяну Горячеву писал, что предварительное заседание по делу Мединского должно было состояться 27 декабря, однако за 10 дней до этой даты члены совета получили уведомление о переносе встречи.

Однако Голиков в беседе с Дождем опроверг эту информцию. По его словам, на перенесенном заседании собирались обсуждать принятие к защите двух кандидатских и одной докторской диссертации. «Речи о Мединском не шло, его работу мы еще не получили», — добавил Голиков. Решение о переносе, по его словам, было принято «из-за сложностей с кворумом перед Новым годом». Факт переноса заседания Дождю подтвердили члены совета — историк Николай Борисов и научный руководитель Госархива Сергей Мироненко.

История вопроса

Мединский стал доктором исторических наук, защитив диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков», в 2011 году. В работе он разоблачает стереотипы о России и ее истории — министр проанализировал записки иностранцев о России XV—XVII веков и пришел к выводу, что содержащиеся в них негативные характеристики были «заказом политических кругов».

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени участники сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский подали в апреле 2016 года. По их мнению, работа министра «не имеет научной ценности». Сам Мединский назвал заявление «доносом в лучших традициях лысенковщины».

За лишение главы Минкульта ученой степени в конце октября выступила группа академиков РАН. Ученые указали на то, что научная работа министра культуры России «пестрит грубейшими ошибками», а «беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России».​

Изначально работу министра должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете, однако 4 октября заседание отложили из-за неявки министра. В ВАК пообещали, что УрФУ продолжит заниматься этим вопросом, однако спустя три дня Высшая аттестационная комиссия отозвала документы о рассмотрении диссертации из вуза, объяснив это решение истечением двухмесячного срока. Передачу дела Мединского в МГУ председатель ВАК объяснил тем, что это «наверное, самый авторитетный вуз России», а «ученые МГУ достаточно независимы, поскольку это ведущий вуз и они не поддаются административному давлению».

Бабицкий сомневается в том, что дело министра будет рассмотрено беспрестрастно: «ВАК и Минобрнауки „играют на стороне Мединского“ и постараются не допустить репутационных последствий для министра». Активист «Диссернета» считает, что шансы на то, что диссовет МГУ примет решение в пользу Мединского «ничтожно малы», поэтому, по его предположению, комиссия может, как и в случае УрФУ, не уложиться в назначенный срок.

Соня Гройсман

Фото: Kremlin.ru