Европейский суд по правам человека признал нарушенными права американских семей, которые не смогли усыновить российских сирот после принятия «закона Димы Яковлева». Представители истцов считают, что это решение может стать основанием для пересмотра запрета американцам усыновлять детей из России и позволит американцам возобновить процесс усыновления. Минюст уже пообещал обжаловать решение ЕСПЧ.

Что решил ЕСПЧ

ЕСПЧ присудил гражданам США 75 тысяч долларов — по три тысячи каждой семье. Россия также должна компенсировать судебные издержки — по 600 долларов каждому, за исключением одного заявителя (ему должны возместить 186 долларов).

Таким образом Страсбургский суд удовлетворил жалобы 45 граждан США, которые собирались усыновить 27 детей детей из России и начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год до принятия «закона Димы Яковлева». Эти семьи в большинстве случаев получили подтверждения, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Однако после вступления в силу закона процедуру усыновления остановили.

Страсбургский суд признал, что права заявителей были нарушены, поскольку их лишили права принять детей в семью, когда они уже установили с ними связь. В постановлении суда отмечается, что заявители провели несколько дней в детских домах и встречались с детьми, которые успели привязаться к приемным семьям. Одна из них должна была усыновить ребенка, чей брат уже жил в этой приемной семье. В документе подчеркивается, что многие из детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, имеют нарушения в развитии и нуждаются в специальной медицинской помощи.

Кроме того, в постановлении говорится, что «закон Димы Яковлева» не должен был распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его вступления в силу.

По мнению ЕСПЧ, лишив эти семьи права на усыновление, Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека) и запрет на дискриминацию (статья 14 конвенции). Заявители также жаловались на нарушение статьи 3, говорящей, что «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию», но суд признал нарушение только 8 и 14 статей.

Есть ли основания для пересмотра «закона Димы Яковлева»?

Если нынешнее решение Страсбургского суда не будет обжаловано, оно дает основания для пересмотра «закона Димы Яковлева», считает адвокат Каринна Москаленко, представлявшая интересы заявителей. «Решение ЕСПЧ обязательно к исполнению, Россия сама это (имеется в виду Европейская конвенция по правам человека. — Дождь.) ратифицировала. Поэтому, чтобы его исполнить, нужно уничтожить условия, которые способствуют ущемлению прав». Член президентского совета по правам человека, юрист Илья Шаблинский полагает, что под «пересмотром» закона может подразумеваться отмена норм, запрещающих усыновление российских детей гражданами США. «Но трудно представить, что российское законодательство будет изменено», — добавляет юрист.

Москаленко, в свою очередь, предполагает, что некоторые заявители смогут рассчитывать на продолжение процедуры усыновления, если решение будет исполнено в полном объеме. В то же время Москаленко отмечает, что «ЕСПЧ не имеет средств для принуждения властей» и «все рассчитано только на сознательность государства и готовность проявлять добрую волю». Для истцов, добавляет она, получение компенсаций не являлось целью, «они специально заявили символические суммы».

По словам адвоката Ирины Хруновой, специализирующейся на обращениях в ЕСПЧ, даже если деньги заявителям будут выплачены, дело будет «висеть» на контроле, поскольку выплата возмещения — только часть требований суда. В постановлениях Европейского суда также перечислены «меры общего характера», которые государство должно предпринять, чтобы решение было исполнено целиком. В частности, они касаются изменения законодательства. Хрунова в интервью Дождю отметила, что компенсации по делам ЕСПЧ Россия обычно выплачивает в срок, но «меры общего характера» не выполняются.

Россия обжалует решение ЕСПЧ

Российские власти уже заявили, что не согласны с решением ЕСПЧ и обжалуют его. Сенатор Елена Мизулина, которая в 2012 году поддержала запрет на усыновление российских детей американцами, назвала постановление вмешательством во внутренние дела России. А один из инициаторов закона депутат от «Единой России» Ольга Баталина обвинила американские семьи в том, что они действовали не в интересах детей, а ради денежной выплаты. «За 75 тысяч евро они готовы забыть о российских сиротах», — сказала депутат.

«Нарушение права на частную жизнь — очень грубое нарушение государства, оно дурно его характеризует. Поэтому государство так борется, чтобы эту статью нарушенной не признавали», — заявила Дождю Москаленко. По ее словам, Большая палата, которая рассматривает жалобы на решения ЕСПЧ, может отказаться принять заявление Минюста. «Но если даже примет, то я надеюсь, что права заявителей будут отстаиваться», — добавила она. Если апелляционная палата откажется принять жалобу России, решение ЕСПЧ вступит в силу в течение трех месяцев.

Теоретически Минюст может обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить решение ЕСПЧ, говорит Шаблинский. В таком случае нужно будет доказать, что требования Страсбургского суда противоречат Конституции России.

«Закон Димы Яковлева»

Запрет на усыновление российских сирот гражданами США (или «закон Димы Яковлева») был принят в 2012 году в рамках федерального закона, который стал «симметричным ответом» на американский «акт Магнитского» (вводил санкции против лиц, подозреваемых в смерти юриста Сергея Магнитского). Неофициальное название «закон Димы Яковлева», вступивший в силу 1 января 2013 года, получил в память о погибшем мальчике из России, усыновленном родителями из США в 2008 году. В 2013 году запрет на усыновление иностранцами был распространен на граждан государств, где легализованы однополые браки.

Соня Гройсман

Фото: Коммерсант