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В Уфе устроили давку в очереди за бесплатной газировкой

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18:47, 26 декабря
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Теги:
Башкирия
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Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатными банками газировки. Это произошло во время остановки «Рождественского каравана» Coca-cola в центре города, сообщает ГТРК «Башкортостан». Видео инцидента появилось в понедельник в сети. На записи видно, как взрослые и дети бросаются за грузовиками, после чего те останавливаются. После остановки каравана несколько человек, одетых в костюмы Санта Клауса начали раздавать бесплатные банки с напитком и проводить конкурсы с призами, что спровоцировало давку. Порядок в очереди восстановить так и не удалось.

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