В Уфе устроили давку в очереди за бесплатной газировкой

Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатными банками газировки. Это произошло во время остановки «Рождественского каравана» Coca-cola в центре города, сообщает ГТРК «Башкортостан». Видео инцидента появилось в понедельник в сети. На записи видно, как взрослые и дети бросаются за грузовиками, после чего те останавливаются. После остановки каравана несколько человек, одетых в костюмы Санта Клауса начали раздавать бесплатные банки с напитком и проводить конкурсы с призами, что спровоцировало давку. Порядок в очереди восстановить так и не удалось.