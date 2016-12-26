В Уфе устроили давку в очереди за бесплатной газировкой
Новости
20:31
Сестра убийцы российского посла рассказала о его намерении стать охранником Эрдогана
20:24
ТАСС сообщил об обнаружении тела командира Ту-154
20:20
Омбудсмены России и Украины посетили заключенных в Крыму
19:59
В Южной Корее убьют 26 миллионов домашних птиц из-за гриппа
19:39
Федотов попросит Путина навсегда оставить Доктора Лизу в составе СПЧ
18:54
Toyota отзывает в России почти 19 тысяч Lexus из-за проблем с тормозной системой
18:36
Хакеры написали о смерти Бритни Спирс в аккаунте Sony Music
18:10
В Москве нашли мертвым бывшего главу секретариата Сечина
Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатными банками газировки. Это произошло во время остановки «Рождественского каравана» Coca-cola в центре города, сообщает ГТРК «Башкортостан». Видео инцидента появилось в понедельник в сети. На записи видно, как взрослые и дети бросаются за грузовиками, после чего те останавливаются. После остановки каравана несколько человек, одетых в костюмы Санта Клауса начали раздавать бесплатные банки с напитком и проводить конкурсы с призами, что спровоцировало давку. Порядок в очереди восстановить так и не удалось.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
КомментарииСкрыть