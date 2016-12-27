Пятая версия: что стало известно на второй день после крушения Ту-154

Под Сочи продолжается поисковая операция на месте крушения Ту-154. Спасатели обнаружили обломки самолета, первые тела погибших уже доставлены в Москву для опознания. В понедельник Минтранс и ФСБ официально озвучили четыре версии авиакатастрофы. Это техническая неисправность, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо. Ближе к вечеру «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о еще одной возможной причине крушения — перегрузе лайнера.

154 фрагмента

В понедельник в Москву доставили первые 10 тел погибших. Всего, по официальным данным, на месте крушения обнаружены 11 погибших из 92 человек, находившихся на борту. По данным РИА Новости, найдено 13 тел. По сведениям «Интерфакса» в оперативном штабе, на поверхность подняли уже 80 человек.

Одного человека уже опознали родственники, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. Его имя не называется. По информации Life.ru, это Оксана Бадрутдинова — помощница главы департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.

ТАСС также сообщил об обнаружении тела командира экипажа Романа Волкова. О том же ранее сообщила и «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к штабу поисковой операции. Позже источники издания в Западном военном округе уточнили, что это было тело другого члена экипажа.

Уже обнаружены обломки самолета, радиус разброса составляет примерно 500 метров. Фрагменты лайнера расположены на удалении 1700 метров от берега «по оси взлета», сообщили в Минобороны. Спасатели уже обследовали 100% поверхности воды в районе проведения поисковой операции. Найдены крупные фрагменты фюзеляжа, правый двигатель самолета и хвостовая часть.За первые сутки спасатели обнаружили 154 фрагмента корпуса самолета, 86 из них направили в Москву для анализа.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что уже установили очевидцев падения лайнера и обнаружили запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета. С ней в настоящее время работают следователи.

Новая версия

В понедельник власти впервые официально озвучили основные версии катастрофы. На специально созванной пресс-конференции глава Минтранса Максим Соколов заявил, что к катастрофе могли привести техническое состояние самолета либо ошибка пилотирования, террористический акт не входит в основные версии.

Позднее в ФСБ рассказали, что рассматривают четыре основные версии авиакатастрофы. Среди основных — техническая неисправность, ошибка пилота, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо. В ФСБ, как и в Минтрансе, заявили, что теракт не считается приоритетной версией, поскольку никаких признаков, указывающих на это «к настоящему времени не получено». «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что характер падения Ту-154 свидетельствует об отсутствии внешнего воздействия на самолет.

По словам источника «Интерфакса», приоритетной версией авиакатастрофы остается техническая неисправность, однако не исключен человеческий фактор. «Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — сказал он.

В то же время собеседник агентства исключил версию о крушении самолета из-за некачественного топлива. Он отметил, что одновременно с Ту-154 Минобороны в аэропорту Сочи заправляли другие самолеты, которые совершили полеты без проблем.

Кроме того, в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии прокомментировали видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем, которая могла свидетельствовать о взрыве на борту самолета. По словам источника «Интерфакса», установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров.

По словам источника «Интерфакса», свидетельские показания и «другие объективные данные, полученные в ходе расследования», говорят о том, что причиной катастрофы мог быть перегруз лайнера, из-за которого самолет не смог набрать высоту. О том, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту, рассказали очевидцы. В пользу этой версии свидетельствует и появившийся в интернете фрагмент предполагаемых переговоров диспетчера и командира экипажа. Из этой записи следует, что пилот запросил полный разбег, напомнив, что самолет «тяжелый».

Вечером ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что разрушения хвостовой части потерпевшего крушение самолета Ту-154 могут свидетельствовать о том, что командир борта хотел посадить самолет на воду. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что нескольких пассажиров Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, обнаружили в спасательных жилетах. Однако позднее, Минобороны опровергло эти сообщения, назвав их «постыдными инсинуациями, абсолютно не соответствующими действительности».

Главным вопросом для следствия спустя сутки после авиакатастрофы остается причина, по которой экипаж не сообщил на землю о неполадках на борту.