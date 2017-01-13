Издание Buzzfeed опубликовало во вторник 35-страничный документ о влиянии Москвы на избранного президента США Дональда Трампа. Из него следует, что у Кремля есть компромат на Дональда Трампа: пять лет назад, когда будущий президент США был в Москве, ФСБ якобы установила прослушку и скрытые камеры в отеле, куда он, как утверждается, приглашал проституток. Спустя сутки СМИ назвали автора досье: им оказалсяэкс-сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил.

Агент на пенсии

Первым имя автора доклада назвала The Wall Street Journal. Газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала, что досье составил бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил.

Согласно списку дипломатических служащих, опубликованному британским правительством, в 1990 году Стил был назначен на должность второго секретаря посольства Великобритании в Москве, пишет Forbes. Сколько он занимал этот пост, неизвестно. В 1998 году Стил работал первым секретарем британского посольства в Париже, в 2003 — первым секретарем МИД Великобритании, продолжает Forbes.

First picture of British spy behind Donald Trump 'dirty dossier' revealed - and his link to Downing Streethttps://t.co/zokWMfszFg pic.twitter.com/r1uKqtDEgG — Mirror Politics (@MirrorPolitics) 12 января 2017 г.

По данным The Telegraph, Стил 20 лет проработал в британской разведке MИ-6 в качестве эксперта по России и в 1990 году был отправлен в Москву для шпионажа. В 2010 году Стил был одним из четырех бывших британских офицеров разведки, которые выступили на гала-ужине в центре Лондона по случаю 100-летия МИ-6.

Один из знакомых бывшего разведчика в беседе с The Times предположил, что он работал с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, который сотрудничал с МИ-6 и был отравлен в Лондоне радиоактивным полонием-210. Правда, вдова Литвиненко рассказала изданию, что имя Стила ей незнакомо, но допустила, что он мог общаться с ее мужем под псевдонимом.

В 2009 году Стил вместе с бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Борроузом основал компанию Orbis Business Intelligence, специализирующуюся на безопасности и расследованиях. Компания, как говорится на ее сайте, «опирается на данные „глобальной сети“ экспертов и лидеров в сфере бизнеса для обеспечения клиентов стратегическими советами, проводит операции по сбору разведданных и сложные, зачастую международные расследования».

Борроуз отказался подтвердить или опровергнуть The Wall Street Journal информацию о том, что Стил является автором доклада, добавив, что его партнер отлучился на несколько дней. Сам Стил ранее несколько раз отказался давать газете интервью. Его представитель объяснял это тем, что тема «слишком острая».

Фрагмент пресс-конференции Дональда Трампа: избранный президент США называет публикацию «невероятным заговором»

Эксперт по коррупции в ФИФА

Как пишет Reuters, после работы в МИД, Стил работал на ФБР, собирая информацию о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Американские чиновники, на которых ссылается агентство, говорят, что именно работа с информацией о коррупции в международном футболе позволила считать сведения о связях Трампа с Россией достоверными.

Reuters получило доступ к электронным письмам, которые свидетельствуют о том, что сотрудники нью-йоркского отделения ФБР, отвечавшего за расследование евразийской организованной преступности, встречались со Стилом в Лондоне летом 2010 года. На встрече обсуждалась возможная коррупция в ФИФА.



Источники агентства, знакомые с деятельностью Стила, также рассказали, что Футбольная ассоциация Англии нанимала Orbis Business Intelligence для расследования коррупции в ФИФА. В то время ассоциация рассчитывала получить право на проведение чемпионатов мира 2018 или 2022 годов, уточняет агентство.

Впоследствии, пишет Reuters, расследование подразделения ФБР, сотрудники которого встретичались со Стилом, привело к коррупционному скандалу в ФИФА и обвинениям в адрес высокопоставленных футбольных функционеров. Некоторые из них, в том числе президент ассоциации Йозеф Блаттер, были вынуждены уйти в отставку.

«Милый и тихий» человек

Как рассказал WSJ бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер, у Стила хорошая репутация в британских спецслужбах. Он подтвердил, что предполагаемый автор доклада работал в России на протяжении нескольких лет.

Собеседники The Times назвали его «глубоким экспертом по России», «милым и тихим» человеком. Другой источник отметил, что Стил «работает на публику и оторван от реальности немного больше, чем ожидаешь от бывшего сотрудника разведки». Собеседник добавил, что «не каждый был им впечатлен, но для себя он построил успешную карьеру».

По информации источников WSJ, Стил не только подготовил доклад, но и разработал план передачи этой информации в правоохранительные органы Европы и США, в том числе в ФБР. При этом у ФБР, по данным газеты, пока нет доказательств достоверности доклада.

По сведениям Reuters, Стила наняла для расследования в отношении Трампа базирующаяся в Вашингтоне компания FusionGPS, причем сделала это от лица неназванных членов Республиканской партии, которые хотели помешать его выдвижению в президенты. BBC сообщает, что Стила изначально нанял Джеб Буш, один из противников Трампа на республиканских праймериз.

Как пишет Reuters, Стил продолжал сотрудничать с FusionGPS после того, как Трамп выиграл праймериз, и его информация распространялась среди демократов и журналистов.

Бывший разведчик, по данным агентства, начал поставлять информацию о Трампе ФБР в июле, но порвал контакты примерно за месяц до выборов президента США из-за медленной реакции спецслужбы.

Незадолго до того, как его имя попало в СМИ, пишет The Telegraph, Стил покинул свой дом в графстве Суррей на юге Англии и «залег на дно». Собеседник газеты рассказал, что Стил опасается ответной реакции со стороны Москвы, а также беспокоится о безопасности своей семьи.

Дом Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской разведки, предполагаемого автора досье на избранного президента Дональда Трампа. Фотография: Peter Nicholls / REUTERS

Сосед Стила рассказал изданию, что он уехал рано утром 11 января, попросив несколько дней поприсматривать за его кошкой. Его жены и детей также не было дома.

Фото: Seth Wenig / AP

Соня Гройсман