Первым имя автора доклада назвала The Wall Street Journal. Газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, написала, что досье составил бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил.

Согласно списку дипломатических служащих, опубликованному британским правительством, в 1990 году Стил был назначен на должность второго секретаря посольства Великобритании в Москве, пишет Forbes. Сколько он занимал этот пост, неизвестно. В 1998 году Стил работал первым секретарем британского посольства в Париже, в 2003 — первым секретарем МИД Великобритании, продолжает Forbes.

First picture of British spy behind Donald Trump 'dirty dossier' revealed - and his link to Downing Streethttps://t.co/zokWMfszFg pic.twitter.com/r1uKqtDEgG