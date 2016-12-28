На пресс-конференции в 2014 году президент Владимир Путин предположил, что кризис в России может продлиться два года. Теперь власти обещают даже небольшой рост и постепенный выход из рецессии в 2017 году. Спросили у экономистов, так ли это, чего россиянам ждать от следующего года, что будет с доходами населения, рублем и в чем хранить свои сбережения.

«Будем жить, как жили», — уверен экономист Сергей Алексашенко. По его словам, следующий год мало будет отличаться от предыдущего. Обещанный властями экономический рост действительно может начаться, но он будет очень незначительным, предупреждает экономист.

«2017 год станет нулевым во всех смыслах этого слова», — согласен экономист Евгений Гонтмахер. В предвыборный период власть вряд ли решится на серьезные изменения, будет много рассуждений, но конкретных изменений от следующего года ждать не стоит, считает он.

Действительно, структурно экономику за год никто поменять не успеет, и поэтому ее незначительный рост на доходах россиян никак не скажется, соглашается Сергей Романчук, руководитель операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка».

Следующий год станет для российской экономики еще одним потерянным, предсказывает экономист Константин Сонин. Население должно готовиться к тому, что стагнация продолжится. «Не нужно запасать муку, соль и спички, но и совершать покупки исходя из того, что следующий год будет лучше предыдущего, не стоит», — советует экономист.

Экономист Владислав Иноземцев также ожидает в 2017 году стагнацию и даже небольшого спада экономики. Он отразится и на реальных доходах, которые снизятся за год на 3-5%, предупреждает экономист.

Несмотря на то что в некоторых регионах спад доходов заканчивается, ждать «райских кущ» не стоит, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«Новая нормальность – адаптируемся к тому, что есть. А мне хотелось бы, говоря об этой адаптации спросить “когда же начнется развитие?” Но пока света в конце тоннеля на 2017 год я не вижу», — заключает Зубаревич.

Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан тоже уверен, что для российской экономики 2017 год пройдет спокойно, а лучший совет, по его словам, всем дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Денег в бюджете действительно нет, и надо держаться — бюджетники больших сумм в следующем году не увидят, предупреждает Мовчан.

Россиян, у которых, несмотря на кризис, есть сбережения, экономисты советуют традиционно разделить накопления на три части, хранить в рублях, долларах, евро, не пытаться сыграть на разнице курсов и не бояться его колебаний. Иноземцев советует держать в рублях только накопления, которые нужны для текущего потребления в ближайший месяц, остальное лучше хранить в валюте, говорит экономист.

Если есть такая возможность, необходимо создать финансовую «подушку безопасности», уверен Алексашенко. По его словам, ее нормальный уровень — годовая зарплата. «Это значит, что вы год или два можете прожить, чтобы ни происходило. Я считаю, что это наиболее адекватная оценка», — уверен экономист, оговариваясь, что в России сбережения есть только у 30% населения.

«Хороший индикатор — то, насколько вы хорошо спите по ночам. Если вас не так волнует, куда пошел курс, значит у вас идеальная корзина сбережений», — объясняет Сонин.

Надежда Метальникова

Даниил Сотников