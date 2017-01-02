Важные книги 2016 года, которые стоит прочитать в новогодние праздники

Новогодние праздники — отличный повод для того, чтобы посвятить время книгам, которые не удалось прочитать в 2016 году. Дождь собрал важные книжные новинки теперь уже прошлого года: романы американских писателей Франзена и Янагихары, биография Маяковского от Быкова, комикс о палестино-израильском конфликте и многое другое.

Джулиан Барнс «Шум времени». Издательство «Иностранка». Перевод с английского Елены Петровой

Новый роман современного английского классика для России имеет особое значение, так как посвящен Дмитрию Шостаковичу. Но это не биография и даже не попытка ее написать — это роман или даже роман-исследование — о том, как жить и работать гению (да и просто творческому человеку) в эпоху тоталитаризма, чего стоят компромиссы и как выстоять, если хочешь продолжать заниматься любимым делом в невыносимых условиях.

В «Шуме времени» переплетаются трусость и конформизм, гениальность и мужество, свобода и тоталитаризм. При этом Барнс мастерски избегает штампов о советской действительности, которыми грешат многие иностранные авторы.

Ханья Янагихара «Маленькая жизнь». Издательство Corpus. Перевод с английского Виктора Сонькина, Александры Борисенко, Анастасии Завозовой

Самая ожидаемая книга года? Главный переводной роман? Шедевр? Памятник эмпатии? Такие отзывы сопровождали «Маленькую жизнь» в последние пару месяцев перед выходом книги на русском языке.

Главные герои — четыре друга (к слову, женские персонажи в книге прописаны абсолютно «для вида»), 30 лет жизни которых растягиваются на без малого 700 страниц. Один из них — Джуд — в прошлом пережил страшную трагедию (об этом становится известно в самом начале книги, так что это не спойлер). На протяжении пары сотен страниц Янагихара будто готовит читателя для того, чтобы «окунуть» его в детство и весь пережитый Джудом ад.

Переводчики книги (им нужно отдать должное, роман прекрасно «звучит» по-русски) в своем послесловии отмечают, в «Маленькой жизни» все кажется преувеличенным, в том числе и страдания Джуда. Но стоит ли это относить к достоинствам книги? Лучше, наверно, ничего не ждать от нее (хотя большинство рецензентов «заставляют» открывать роман с ожидаем чего-то великого), а просто прочитать.

Джулиан Барнс. Фото: Associated Press

Олег Нестеров «Небесный Стокгольмом». Издательство «Рипол Классик»

Уже несколько лет имя лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова ассоциируется с проектом «Из жизни планет» — музыкальным спектаклем о неснятых фильмах 1960-х годов. Исследовать «оттепель» Нестеров начал еще в конце 2000-х и тогдашней задумкой была именно книга.

Молодость троих главных героев, друзей, выпадает хрущевскую «оттепель» — «эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы». Работают ребята в КГБ, но чекистами их назвать нельзя, ведь занимаются они придумыванием анекдотов. Но в этом романе есть еще один главный герой, а точнее, героиня — Москва 60-х, которая так и не стала тем самым «Небесным Стокгольмом».

Интервью Олега Нестерова Дождю о романе «Небесный Стокгольм» можно прочитать здесь.

Лоран Бине «HHhH». Издательство «Фантом Пресс». Перевод с французского Натальи Васильковой

«HHhH» — сокращенный вариант фразы времен Третьего Рейха «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом». За основу романа Бине берет реальную историю покушения на Райнхарда Гейдриха, одного из авторов «окончательного решения еврейского вопроса». При этом французский писатель Бине смешивает достоверные факты и художественный текст.

Можно даже сказать, что Бине пишет роман о романе, потому что его эмоциональная оценка времени и людей, о которых он рассказывает, не просто присутствует, но является важной частью романа. Даже, может быть, иногда лишней.

Джонатан Франзен «Безгрешность», издательство Corpus. Перевод с английского Леонида Мотылева и Любови Сумм

Еще один большой во всех смыслах роман 2016 года, как и книга Янагихары. Один из главных американских писателей верен себе — в поле его зрения все так же человек. Это, на самом деле, отличительная черта многих современных писателей американских от европейских. Для них нет ничего интересней обычной человеческой жизни.

Франзен мастерски препарирует человека, разбирая его по косточкам. Ведь у всех есть скелеты в шкафу. Тем более сейчас — в мире, где практически полностью отсуствует анонимность. Хотя иногда при чтении «Безгрешности» кажется, что автор хочет о слишком многом сказать. Тут тебе и журналистские расследования, и отношения детей с родителями, и интернет, и деньги (соответственно, и власть), и любовь, и комплексы и много чего еще. Но, наверно, great american novelist имеет на это право.

Винфрид Георг Зебальд «Кольца Сатурна». «Новое издательство». Перевод с немецкого Эллы Венгеровой

«Новое издательство» взяло на себя замечательную обязанность — открыть для российского читателя немецкого классика Винфрида Зебальда. В 2015 году был переиздан роман «Аустерлиц» (последний раз выпускался в России в 2007 году), а затем впервые на русском языке вышел сборник эссе «Естественная история разрушения».

Теперь пришла очередь романа «Кольца Сатурна». Хотя к роману в классическом понимании эта книга не относится вовсе. Выпущенная автором в 1998 году, незадолго до смерти, книга наконец-то появилась и на русском языке.

Всеволод Петров «Турдейская Манон Леско». Издательство Ивана Лимбаха

Всеволод Петров — потомок дворянского рода, искусствовед. В 1946 году сразу после войны он написал небольшую повесть «Турдейская Манон Леско». Но впервые она была опубликована через 60 лет в «Новом мире», и только спустя еще 10 лет вышла отдельной книгой. Одно из главных достоинств повести и впечатлений от нее — абсолютная вневременность. То есть это не советская литература и не антисоветская. Но при этом действие происходит в санитарном эшелоне во время войны.

Выпущенная Издательством Ивана Лимбаха книга дополнена не менее ценными и интересными воспоминаниями Петрова о поэтах Михаиле Кузмине и Данииле Хармсе, а также об искусствоведе Николае Пунине и живописце Николае Тырсе.

Джо Сакко «Палестина». Издательство «Бумкнига». Перевод с английского Василия Шевченко

Американский журналист Джо Сакко в начале 90-х провел два месяца на западном берегу реки Иордан. Результатом этого стал репортаж о палестино-израильском конфликте, выпущенный в формате комикса. Издаваемый частями в 90-х и в 2001 году отдельной книгой, комикс «Палестина» положил начало жанру «графическая журналистика».

Здесь сразу важно сказать: Сакко акцентирует внимание на палестинцах и дает слово им. Но у него и нет задачи построить какой-то объективный журналистский репортаж. Сакко рассказывает о том, что приходится переживать обычным людям, жертвам конфликта: пытки, потери близких, унижения. Хотя и откровенно антиизраильской книгой этот комикс назвать нелья.

Патти Смит «Поезд М». Издательство Corpus. Перевод с английского Светланы Силаковой

Третья книга «крестной мамы панк-рока» (после «Просто дети» и «Я пасу облака»). «Поезд М» — это снова воспоминания, но их временной период и география значительно шире, чем в книге «Просто дети».

Здесь есть и все, что присуще прозе Патти Смит. В том числе искренность и честность, с которой она рассказывает о себе и своей жизни. О том, что определило и повлияло на нее, как жизнь оказывается не такой, какой себе представляешь, но в то же время никогда не стоит терять надежду.

Этгар Керет «Семь тучных лет». Издательство «Фантом Пресс». Перевод с английского Линор Горалик

Израильский писатель Этгар Керет, прежде всего, мастер жанра рассказа. В своей новой книге «Семь тучных лет» (замечательно переведенной на русский язык Линор Горалик) он от этого не отступает, но теперь героями рассказов становятся реальные люди: сам Керет, его жена, сын, родители.

В этих рассказах, которые охватывают семь лет жизни писателя, поразительным образом смешиваются смешное и трагическое. Здесь есть и любовь, и рождение сына, но присутствуют и теракты с воздушными тревогами, болезнь и смерть отца. При этом веселые и грустные моменты могут спокойно соседствовать на протяжении одной новеллы.

Этгар Керет. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Дмитрий Быков «Тринадцатый Апостол. Маяковский: трагедия-буфф в шести действиях». Издательство «Молодая гвардия»

Подробнейший труд Дмитрия Быкова о жизни, творчестве, отношениях с окружением и властью Владимира Маяковского. Это еще и развернутое исследование не только о жизни и творчестве поэта, но и о русской интеллигенции, литературе, истории и многом другом.

Клод Ланцман «Шоа». «Новое издательство». Перевод с французского Павла Каштанова

«Шоа» — вышедший в 1985 году документальный фильм Клода Ланцмана о холокосте. На протяжении нескольких лет режиссер записывал интервью с участниками событий, происходивших около польского города Хелмно, в концентрационных лагерях Аушвиц, Треблинка, Терезиенштадт. При этом Ланцман говорил не только с бывшими заключенными и их родственниками, но и с участниками Сопротивления, крестьянами, проживавшими рядом с концлагерями, охранниками лагерей, чиновниками времен Третьего Рейха, историками.

Книга не дополнена никакими пояснениями (этого и не требуется), в ней приводятся тексты записанных интервью — свидетельства уничтожения евреев во время Второй мировой войны.

Елена Якович «Прогулки с Бродским и так далее». Издательство Corpus

Уже почти 25 лет назад, в 1993 году, режиссеры Елена Якович и Алексей Шишов встретились в Венеции с Иосифом Бродским и сняли фильм «Прогулки с Бродским». Специально в Венецию тогда приехал и друг Бродского, поэт Евгений Рейн. Фильм состоит из монологов Бродского и его разговоров с Рейном — о поэзии, России, городах и многом другом.

«Прогулки с Бродским и так далее. Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова и Елены Якович» — это книжная версия фильма и история тех нескольких дней в Венеции, дополненная не публиковавшимися ранее диктофонными записями, которые были сделаны с разрешения Бродского.

Александр Генис «Обратный адрес». Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Мемуары писателя Александра Гениса не могут быть неинтересны. Его книги «Довлатов и окрестности», «Уроки чтения. Камасутра книжника», а также написанные совместно с Петром Вайлем «60-е. Мир советского человека», «Родная речь» стали уже классикой.

«Обратный адрес» отличается тем, что в ней все сосредоточено на людях. Тут Довлатов, Вайль, Бродский, Толстая и многие другие. Смотря сквозь время на этих людей, Генис открывает что-то новое и о них, и о себе.

Что еще почитать:

Евгений Водолазкин «Авиатор». Москва: Редакция Елены Шубиной

Марслон Джеймс «Краткая история семи убийств». Москва: Эксмо. Перевод с английского Александра Шабрина

Марио Варгас Льоса «Скромный герой». Санкт-Петербург: Азбука. Перевод с испанского Кирилла Корконосенко

Фернандо Пессоа «Книга непокоя». Москва: Ад Маргинем Пресс. Перевод с португальского Ирины Фещенко-Скворцовой

Чеслав Милош «Легенды современности». Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха. Перевод с польского Анатолия Ройтмана

Евгения Воскобойникова, Анастасия Чуковская «На моем месте. История одного перелома». Москва: Индивидуум Паблишинг

Элен Берр «Дневник. 1942 — 1944». Москва: Белая ворона. Перевод с французского Натальи Мавлевич

Варлам Шаламов «Все или ничего. Эссе о поэзии и прозе». Санкт-Петербург: Лимбус Пресс

Томаш Седлачек «Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гильгамеша до Уолл-стрит». Москва: Ад Маргинем Пресс. Перевод с чешского Павла Табачникаса

Александр Панчин «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Москва: Coprus

Даниил Адамов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости