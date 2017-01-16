Грузовой Boeing 747, принадлежащий турецкой авиакомпании, упал на поселок Дача недалеко от аэропорта «Манас» в столице Киргизии Бишкеке. По данным Минздрава Киргизии, в результате погибли по меньшей мере 37 человек, большинство из них — жители поселка.

— Самолет выполнял рейс из Гонконга в Стамбул и собирался совершить дозаправку в аэропорту «Манас». На борту находились четверо членов экипажа. При заходе на посадку грузовой лайнер упал на поселок Дача в полутора-двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Фото: Reuters

— В результате падения самолета погибли все члены экипажа и более 30 жителей поселка. По предварительным данным МЧС Киргизии, погибли 37 человек, еще одинадцать человек, в том числе семеро детей доставлены в больницы Бишкека. Один из пилотов выжил после падения самолета, однако скончался по дороге в больницу. В посольстве России в Бишкеке сообщили, что среди пострадавших россиян нет.

— На месте авиакатастрофы разрушено 32 жилых одноэтажных дома. Агентство 24.kg со ссылкой на очевидцев трагедии сообщает, что самолет перелетел посадочную полосу, фюзеляжем зацепил забор и упал на дачный поселок, где насчитывается всего около 40 домов. Собеседник «Интерфакса» в экстренных службах отметил, что самолет при крушении проехал несколько метров по поселку.

— Официальные причины катастрофы пока не названы. По словам главы Минтранса республики Жамшитбека Калилова, по предварительной информации, самолет мог не вписаться в посадочную полосу из-за сильного тумана.

— Изначально сообщалось, что Boeing принадлежал авиакомпании Turkish Airlines, однако позднее Министерство транспорта и дорог Киргизии подтвердило, что крушение потерпел самолет другий турецкой авиакомпании — ACT Airlines. Это турецкая грузовая авиакомпания, которая занимается международными грузовыми авиаперевозками, также работает под названием MyCargo Airlines. Turkish Airlines в своем твиттере выразила соболезнования жертвам авиакатастрофы в Бишкеке.

— Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц. Для изучения причин авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

— Аэропорт «Манас» закрыли до 13:00 мск.

— На месте крушения работают около сотни спасателей, несколько бригад медиков, в том числе психологи. Для людей, чьи дома были разрушены в результате авиакатастрофы, установили специальные палатки.

— 17 января в Киргизии объявили днем траура.

Фото: Reuters