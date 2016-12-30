Лучшие видео 2016 года

2016 год был богат на яркие события — Великобритания вышла из состава ЕС, Трампа избрали президентом США, в Турции произошла неудачная попытка госпереворота. В прошедшим году мы также смотрели видео о самых больших качелях, фортепианный концерт на айсберге и сотни роликов Mannequin Challenge.
Речь Леонардо ДиКаприо на вручении премии «Оскар»
Скайдайверы и самые большие в мире качели
Речь Дональда Трампа после его победы на выборах президента США
Итальянский композитор Людовико Эйнауди играет на фортепьяно на фоне тающих ледников
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подводит итоги референдума, по итогам которого было принято решение о выходе страны из ЕС, и объявляет о своей отставке.
Mannequin Challenge на шоу Джеймса Кордена
Новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика (4.74 секунды!)
Клип OK Go, снятый за 4 секунды
Британец обмакнул печенье в чай в прыжке с высоты 70 метров
Видео с самой высокой стройки в мире
Последний клип Дэвида Боуи на песню Lazarus
Танки перекрыли Босфорский мост в Стамбуле
Исландские болельщики эпичнейше встречают свою сборную после Евро-2016
Погоня змей за игуаной, от которой кровь стынет в жилах
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Обмен Надежды Савченко на «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева
Как облили мочой и закрыли выставку Джока Стерджеса «Без смущения»