Лучшие видео 2016 года

2016 год был богат на яркие события — Великобритания вышла из состава ЕС, Трампа избрали президентом США, в Турции произошла неудачная попытка госпереворота. В прошедшим году мы также смотрели видео о самых больших качелях, фортепианный концерт на айсберге и сотни роликов Mannequin Challenge.

Речь Леонардо ДиКаприо на вручении премии «Оскар»

Скайдайверы и самые большие в мире качели

Речь Дональда Трампа после его победы на выборах президента США

Итальянский композитор Людовико Эйнауди играет на фортепьяно на фоне тающих ледников

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подводит итоги референдума, по итогам которого было принято решение о выходе страны из ЕС, и объявляет о своей отставке.

Mannequin Challenge на шоу Джеймса Кордена

Новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика (4.74 секунды!)

Клип OK Go, снятый за 4 секунды

Британец обмакнул печенье в чай в прыжке с высоты 70 метров

Видео с самой высокой стройки в мире

Последний клип Дэвида Боуи на песню Lazarus

Танки перекрыли Босфорский мост в Стамбуле

Исландские болельщики эпичнейше встречают свою сборную после Евро-2016

Погоня змей за игуаной, от которой кровь стынет в жилах

Знаменитое «Как поплавали» в исполнении теперь уже бывшего омбудсмена по правам детей Павла Астахова

Обмен Надежды Савченко на «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева

Как облили мочой и закрыли выставку Джока Стерджеса «Без смущения»