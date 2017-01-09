Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам 80 стран на пять дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, включая весь Евросоюз США. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Кроме ЕС и США, указ распространяется, в частности, на Бразилию, Японию, Канаду и Китай. Полный список стран, для граждан которых действует безвизовый въезд в Белоруссию, опубликован в твиттере МИД республики.

«Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии», — рассказали в пресс-службе главы государства. В сообщении подчеркивается, что указ «направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки».

«Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси», — добавили в пресс-службе президента.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из аэропорта Минска в течение пяти дней с даты въезда.

Порядок безвизового въезда не распространяется на тех, кто прибывает в Белоруссию авиарейсами из России, а также собирающихся осуществить вылет в аэропорты России (эти рейсы считаются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).