Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановили
Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 22 декабря, цитирует «Интерфакс» заявление российского Минтранса.
Ранее Москва пригрозила остановить авиасообщение из-за отказа таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд — «Жуковский» и Душанбе — «Жуковский» со ссылкой на отсутствие паритета.
Спор между Россией и Таджикистаном по поводу авиасообщения длится с ноября. Причиной стал отказ Душанбе согласовать назначения на полеты российских авиакомпаний из аэропорта «Жуковский».
Власти Таджикистана считают, что работа нового аэропорта рядом с Москвой приведет к одностороннему увеличению Россией количества перевозчиков и частоты полетов между Москвой, Душанбе и Худжандом.
В начале ноября стороны договорились о продолжении авиасообщения.