Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановили

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном приостановлено с 22 декабря, цитирует « Интерфакс » заявление российского Минтранса.

Ранее Москва пригрозила остановить авиасообщение из-за отказа таджикских авиавластей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд — «Жуковский» и Душанбе — «Жуковский» со ссылкой на отсутствие паритета.

Спор между Россией и Таджикистаном по поводу авиасообщения длится с ноября. Причиной стал отказ Душанбе согласовать назначения на полеты российских авиакомпаний из аэропорта «Жуковский».

Власти Таджикистана считают, что работа нового аэропорта рядом с Москвой приведет к одностороннему увеличению Россией количества перевозчиков и частоты полетов между Москвой, Душанбе и Худжандом.

В начале ноября стороны договорились о продолжении авиасообщения.