Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выложило в открытый доступ 12 миллионов страниц архивных документов, относящихся к работе спецслужбы за 50 лет (с 1940 по 1990 год). Среди опубликованных материалов есть доклады американской разведки о смерти Сталина, НЛО и исследованиях телекинеза.

Опубликованные в среду на сайте ЦРУ документы начали рассекречивать еще в 1995 году. Тогда Билл Клинтон подписал поправку, которая требовала обнародовать материалы старше 25 лет. Однако долгое время поиск по архиву был фактически невозможен. Лишь в 2000 году в Национальном архиве США в Мэриленде была установлена поисковая система CREST и четыре компьютера, которыми можно было пользоваться лишь в рабочие часы библиотеки.

В 2014 году общественная организация MuckRock даже подала в суд на ЦРУ, указав в иске, что рассекреченные документы на самом деле практически недоступны. ЦРУ тогда заявило, что публикация документов займет 28 лет, а спустя год спецслужба уточнила, что справится за шесть лет.

За 16 лет журналистам и историкам удалось вытащить из архива более миллиона страниц документов. В среду вместе с ними были выложены в интернет еще 11 миллионов страниц.

Документы опубликованы с купюрами. Правки внесены, чтобы защитить источники и методы сбора информации, объяснила представитель ЦРУ Фриц Хорнияк. «Здесь нет выборочной подачи фактов. Это вся история: и плохое, и хорошее», — сказала она.

Весь опубликованный архив для удобства поиска разделен на 12 секций. Часть из них посвящены наиболее масштабным операциям и проектам спецслужбы.

«Берлинский тоннель»

В отдельную секцию объединены материалы по операции «Берлинский тоннель» в 1952-1956 годы. Так называлась совместная операция ЦРУ и британской разведки по прокладке тайного прохода из западной в восточную часть города. Таким образом спецслужбы рассчитывали получить доступ к советским коммуникациям. По словам главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта, после рассекречивания архивов в 1990-х годах детали этой операции были самым популярным запросом у историков и журналистов.

Телекинез и покушения на Кастро

Отдельно ЦРУ выложило и материалы, связанные с запущенным в 1970-е годы проектом«Старгейт». В рамках него почти 20 лет спецслужбы изучали;«удаленное видение» и другие паронормальные способности и возможности их использования в разведке. В 1995 году после доклада Американского института исследований программа была закрыта, а лабораторные исследования признаны неудачными. Сейчас ЦРУ опубликовало более 1000 протоколов экспериментов, показаний подопытных и их заданий. Как следует из рассекреченных материалов, участников экспериментов просили описывать объекты, которые они не видели.

Больше всего — более 700 тысяч документов — были опубликованы в разделе «Общие отчеты ЦРУ», охватывающие всю работу ЦРУ. Кроме мониторинга СМИ и служебных переписок, среди них встречаются заксекреченные раньше доклады ведомства. Много внимания ЦРУ уделяло Кубе и Фиделю Кастро. Так, в докладе 1963 года «Планируемая Кастро подрывная деятельность в Латинской Америке» авторы пишут, что после возвращения из Москвы Кастро был обеспокоен попытками СССР наладить отношения с США и поставил перед собой цель — активизировать революционную деятельность в соседних странах, в первую очередь в Венесуэле.

А вот истории с покушениями на кубинского лидера в опубликованных документах пока не обнаружили. Есть лишь интервью Кастро, в котором его спрашивают, почему он обвиняет в покушениях ЦРУ.

Смерть Сталина

В архиве есть доклад «источника» ЦРУ, который провел сутки в санатории в Кисловодске в 1955 году, где собирал слухи о борьбе за власть после смерти Сталина. Так, «источник» описывает план Лаврентия Берии захватить власть после болезни вождя и тайные встречи, которые проводили высшие чиновники.

Смерти Сталина и обстановке в СССР после нее посвящен отдельный доклад ЦРУ под грифом «совершенно секретно». В нем утверждается, что установить, когда и при каких обстоятельствах умер Сталин, пока невозможно. После выступления Хрущева на 20 съезде КПСС с докладом о культе личности Сталина американская разведка написала, что «коммунистическая угроза западным демократия останется высокой». В другом отчете о смене власти спецслужбы пишут, что новый режим не так уверен в себе, что может в том числе привести к войне.

Среди опубликованных документов встречаются добытые разведкой планы аэропортов Ленинграда, описание советских танков, досье на ученых, состав невидимых чернил и даже информация об исчезающих фотографиях.

НЛО и «Зона-51»

Американские спецслужбы, скрывающие инопланетян и летающие тарелки в «Зоне 51», — один из самых популярных сюжетов научной фантастики. Из опубликованных материалов многие действительно посвящены неопознанным летающим объектам (НЛО). Доклады состоят в основном из мониторинга СМИ и литературы, посвященной НЛО, а также содержат засекреченный анализ опубликованных фотографий. Объект «Зона 51» в пустыне Невады был рассекречен еще в 2013 году.

Что еще рассекретит ЦРУ

ЦРУ продолжает обрабатывать документы для публикации, но их количество выходит «за пределы человеческих возможностей», рассказывает Ламберт. По его словам, сейчас управление изучает возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы довести количество опубликованных страниц до сотен миллионов. Пока автоматическая обработка не подходит ЦРУ из-за рисков опубликовать данные, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, объяснил Ламберт. «Мы очень долго работали над проектом. Это одна из вещей, которую я хотел сделать до своего ухода», — рассказал он BuzzFeed.

Опубликованный архив настолько обширен, что в ближайшее время можно ожидать ракрытия новых деталий громких операций ЦРУ за рубежом, считает CNN.

Даниил Сотников