5 заявлений Путина, которые вызвали вопросы: где ошибся президент

Владимир Путин провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. За почти четыре часа президент ответил на вопросы 47 журналистов. Дождь проанализировал эти ответы и нашел пять заявлений, которые разошлись с фактами, озвученными ранее.

Что сказал Путин. «В отношении конкретных лиц, о которых вы сказали, — я, честно говоря, ничего о них не слышал и фамилий этих не слышал. Я обещаю, я посмотрю, я просто не знаю, насколько там справедливыми были решения», — заявил президент в ответ на просьбу обратить внимание на несправедливые, по мнению автора вопроса, процессы против журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, и жительницы Курганской области Евгении Чудновец, осужденной по обвинению в распространении детской порнографии. Позже на дело Соколова обратила внимание корреспондент РБК. «Что он такое сделал, за что его [судят]?» — спросил Путин.

Как на самом деле. Фамилию Соколова Путин слышал и даже произносил. На прошлогодней пресс-конференции вопрос о нем задавал его бывший коллега по РБК (сейчас — корреспондент Дождя) Михаил Рубин. «По поводу Соколова: если он сидит за какие-то разоблачения по поводу „Восточного“, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию», — ответил Путин.

Что сказал Путин. «За Трампа не проголосовали два выборщика, а за госпожу Клинтон — четыре».

Как на самом деле. В США в ходе голосования коллегии выборщиков семь человек проголосовали не так, как избиратели в выбравшем их штате: Трамп недополучил два голоса, Клинтон — пять.

Что сказал Путин. «Регионам-донорам <…> мы помогаем в развитии инфраструктуры. Что касается задолженностей, в соответствии с правилами правительства и Минфина задолженность региона не должна превышать 50% от собственного дохода. <…> Только пять регионов нарушили этот принцип».

Как на самом деле. Утверждение, что только в пяти регионах отношение госдолга к собственным доходам превышает 50%, звучит как неправильная трактовка фактов, считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Если считать собственными доходами налоговые и неналоговые сборы, то регионов с высокой долговой нагрузкой в России больше 50. По подсчетам агентства «РИА Рейтинг» — 54. «Путин, видимо, к собственным доходам регионов относит и трансферты из федерального бюджета, мы (Независимый институт социальной политики) так не делаем», — говорит экономист. В пресс-службе Минфина попросили направить запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.

Что сказал Путин. «Продали на спектакль „Иисус Христос — Суперзвезда“ 46 билетов, вот и все, поэтому организаторы отменили», — сказал Путин, отвечая на вопрос о поддержке государством патриотических движений, действия которых приводят к закрытию выставок и отмене спектаклей.

Как на самом деле. В октябре в Омске отменили спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера». Сначала в администрации городского музыкального театра сообщили, что его директор принял такое решение «еще до сбора труппы, как только узнал, что планируется данное мероприятие». За неделю до этого сообщения в администрацию Омска поступило обращение общественного движения «Семья, любовь, отечество» с призывом запретить показ постановки. В начале декабря министр культуры Омской области Виктор Лапухин заявил, что спектакль отменили из-за низких продаж: по его словам, было продано всего 42 билета.

Что сказал Путин. «Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним».

Как на самом деле. Единовременную пенсионную выплату получат только «лица, постоянно проживающие на территории России», говорится в законе. Таким образом, 288 тысяч российских пенсионеров, проживающих за рубежом, эти выплаты не получат. Рост потребительских цен в России не затронул проживающих за границей пенсионеров, объяснили это решение в Министерстве труда и социального развития.