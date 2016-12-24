Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

5 заявлений Путина, которые вызвали вопросы: где ошибся президент

Заметки
23 декабря
55 628
3

Владимир Путин провел традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. За почти четыре часа президент ответил на вопросы 47 журналистов. Дождь проанализировал эти ответы и нашел пять заявлений, которые разошлись с фактами, озвученными ранее. 

Что сказал Путин. «В отношении конкретных лиц, о которых вы сказали, — я, честно говоря, ничего о них не слышал и фамилий этих не слышал. Я обещаю, я посмотрю, я просто не знаю, насколько там справедливыми были решения», — заявил президент в ответ на просьбу обратить внимание на несправедливые, по мнению автора вопроса, процессы против журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, и жительницы Курганской области Евгении Чудновец, осужденной по обвинению в распространении детской порнографии. Позже на дело Соколова обратила внимание корреспондент РБК. «Что он такое сделал, за что его [судят]?» — спросил Путин.

Как на самом деле. Фамилию Соколова Путин слышал и даже произносил. На прошлогодней пресс-конференции вопрос о нем задавал его бывший коллега по РБК (сейчас — корреспондент Дождя) Михаил Рубин. «По поводу Соколова: если он сидит за какие-то разоблачения по поводу „Восточного“, если дело только в этом, безусловно, я помогу вашему изданию», — ответил Путин.

Что сказал Путин. «За Трампа не проголосовали два выборщика, а за госпожу Клинтон — четыре».

Как на самом деле. В США в ходе голосования коллегии выборщиков семь человек проголосовали не так, как избиратели в выбравшем их штате: Трамп недополучил два голоса, Клинтон — пять.

Что сказал Путин. «Регионам-донорам <…> мы помогаем в развитии инфраструктуры. Что касается задолженностей, в соответствии с правилами правительства и Минфина задолженность региона не должна превышать 50% от собственного дохода. <…> Только пять регионов нарушили этот принцип».

Как на самом деле. Утверждение, что только в пяти регионах отношение госдолга к собственным доходам превышает 50%, звучит как неправильная трактовка фактов, считает директор  региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Если считать собственными доходами налоговые и неналоговые сборы, то регионов с высокой долговой нагрузкой в России больше 50. По подсчетам агентства «РИА Рейтинг» — 54. «Путин, видимо, к собственным доходам регионов относит и трансферты из федерального бюджета, мы (Независимый институт социальной политики) так не делаем», — говорит экономист. В пресс-службе Минфина попросили направить запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.

Что сказал Путин. «Продали на спектакль „Иисус Христос — Суперзвезда“ 46 билетов, вот и все, поэтому организаторы отменили», — сказал Путин, отвечая на вопрос о поддержке государством патриотических движений, действия которых приводят к закрытию выставок и отмене спектаклей.

Как на самом деле. В октябре в Омске отменили спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» петербургского театра «Рок-опера». Сначала в администрации городского музыкального театра сообщили, что его директор принял такое решение «еще до сбора труппы, как только узнал, что планируется данное мероприятие». За неделю до этого сообщения в администрацию Омска поступило обращение общественного движения «Семья, любовь, отечество» с призывом запретить показ постановки. В начале декабря министр культуры Омской области Виктор Лапухин заявил, что спектакль отменили из-за низких продаж: по его словам, было продано всего 42 билета.

Что сказал Путин. «Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним».

Как на самом деле. Единовременную пенсионную выплату получат только «лица, постоянно проживающие на территории России», говорится в законе. Таким образом, 288 тысяч российских пенсионеров, проживающих за рубежом, эти выплаты не получат. Рост потребительских цен в России не затронул проживающих за границей пенсионеров, объяснили это решение в Министерстве труда и социального развития.

Также по теме
«Формат изжил себя»: «народные» журналисты о недосказанности на пресс-конференции Путина Представители региональных СМИ делятся впечатлениями
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского Что хотел сказать президент, и какие иллюзии развенчала пресс-конференция
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2