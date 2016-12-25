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Минобороны подтвердило нахождение Елизаветы Глинки на борту упавшего Ту-154
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В Черном море разбился Ту-154. Онлайн

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08:53, 25 декабря
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В Черном море нашли обломки Ту-154, который вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу «Хмеймим» в Сирию. На борту самолета находился 91 человек — члены экипажа, военные, музыканты, журналисты. Дождь следит за развитием событий в онлайне.

С 10:00 на Дожде спецэфир по крушению самолета.

Фото: Михаил Мельничук / РИА Новости

Сегодня в 11:41
В Миноброны сообщают, что последний ремонт разбившегося Ту-154 прошел в декабре. В сентябре 2016 года самолет прошел плановое обслуживание. 

 
Сегодня в 11:39
Источник ТАСС: на месте крушения самолета обнаружены тела четырех погибших. 
Сегодня в 11:36
Расследование уголовного дела о крушении Ту-154 по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат Следственного комитета. 

 
Сегодня в 11:30
В акватории Черного моря нашли тела нескольких пассажиров борта — источник «Интерфакса» рассказал, что сейчас речь идет о пяти-семи погибших. Опознать их пока не смогли. Для этого может понадобиться генетическая экспертиза.
Сегодня в 11:20
Официально эту информацию не подтверждали.

Сегодня в 11:18
ФСБ проверяет всех, кто мог подходить к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Минобороны. Силовики  отрабатывают версию теракта.
Сегодня в 11:14
«Вечная память, больше слов нет», — написали «ВКонтакте» на странице ансамбля им.Александрова. В списке пассажиров 64 сотрудника ансамбля.
Сегодня в 11:04
В этот раз в Латакию взяли лучших солистов ансамбля им.Александрова, пишет корреспондент «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в администрации.

Сегодня в 10:58
Вчера вечером доктор Лиза была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и утром будет в Латакии, рассказал источник ТАСС в силовых структурах. В воскресенье она собиралась посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.
Сегодня в 10:48
Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. В списке числится Елизавета Глинка. Кроме того, на борту находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов. 

 
Сегодня в 10:41
«Произойти могло что угодно, самолет старый». Авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире Дождя рассказал о версиях крушения самолета.
Сегодня в 10:37
Первый канал и НТВ опубликовали фотографии сотрудников, находившихся на борту разбившегося самолета.




Сегодня в 10:35
«Интерфакс» уточняет, что в списках пассажиров значится имя Елизаветы Глинки, однако была ли она на борту, пока неизвестно.
Сегодня в 10:32
По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. 
Сегодня в 10:23
Найдено тело первого погибшего, сообщили в Минобороны. Подробностей о нем не сообщили. Тело подняли на борт спасательного судна.
Сегодня в 10:19
Девять часов назад звукооператор НТВ Евгений Толстов опубликовал у себя в фейсбуке это фото — отметил, что летит в Латакию из Чкаловского — военного аэродрома в Московской области.
Сегодня в 10:12

Сегодня в 10:09
Минобороны организовало горячую линию в связи с крушением самолета: 8-800-100-1886
Сегодня в 10:08
Ранее СМИ сообщили о том, что на борту находилась доктор Лиза — Елизавета Глинка. Кремль не располагает такой информацией, сказал Песков.
Сегодня в 10:05
Путину докладывают о ситуации с самолетом. «Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, пока будет полностью прояснена картина», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
Сегодня в 09:59
Всего на борту самолета находились 92 человека, сообщили в Минобороны. Ранее сообщалось о 91 пассажире. Среди них, по информации источника ТАСС в экстренных службах, было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.
Сегодня в 09:52
В Адлер вылетела комиссия Минобороны, рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков. Ее возглавляет замминистра обороны Павел Попов.
Сегодня в 09:51
Телеканал «Звезда» также подтвердил информацию о своих сотрудниках — на борту самолета находились три человека из съемочной группы.
Сегодня в 09:48
Самолет ищут вертолет Ми-8 и семь кораблей, рассказал источник РИА в силовых структурах. Привели в готовность вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.
Сегодня в 09:37
При крушении самолета у находившихся на борту не было шансов на спасение. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в силовых структурах. Официально о погибших ничего не говорили.
Сегодня в 09:34
Следователи изымают предполетные документы, допрашивают технический персонал и тех, кто руководил полетом, рассказали в пресс-службе СК.
Сегодня в 09:29
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.
Сегодня в 09:24
«Первый канал» назвал имена сотрудников, которые находились на борту: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. 
Сегодня в 09:20
В 5,5 км от береговой линии нашли маслянистое пятно, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. В полутора километрах от берега —  фрагменты лайнера: стойка шасси и другие. В акватории Черного моря обнаружили личные вещи пассажиров самолета.
Сегодня в 09:16
Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья Сочи сообщили в Минобороны. Они находятся на глубине 50-70 метров.
Сегодня в 09:11
В акватории Черного моря нашли предполагаемое место падения самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на  источник в экстренных службах.

«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета», — рассказал собеседник агентства.

На место отправили спасательные суда. Официально эту информацию не подтверждали.
Сегодня в 09:07
На борту самолета могли находиться журналисты «Первого канала» и «Звезды», рассказал корреспондент «России 24» в эфире телеканала. Ранее Минобороны сообщило, что на борту, кроме военных, были журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.
Сегодня в 09:02
Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что самолет, по предварительным данным, упал в Черное море. В 1,5 км от берега в Сочи нашли обломки шасси Ту-154, рассказал он.
Сегодня в 08:53
«На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — сообщили в Минобороны.
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