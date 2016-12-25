В Черном море разбился Ту-154. Онлайн

В Миноброны сообщают, что последний ремонт разбившегося Ту-154 прошел в декабре. В сентябре 2016 года самолет прошел плановое обслуживание.





Источник ТАСС: на месте крушения самолета обнаружены тела четырех погибших.

Расследование уголовного дела о крушении Ту-154 по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в Центральный аппарат Следственного комитета.





В акватории Черного моря нашли тела нескольких пассажиров борта — источник «Интерфакса» рассказал, что сейчас речь идет о пяти-семи погибших. Опознать их пока не смогли. Для этого может понадобиться генетическая экспертиза.

Официально эту информацию не подтверждали.



Бортовой номер, если кто искал, 85572 Ту-154

— Алексей Венедиктов (@aavst) 25 декабря 2016 г.



ФСБ проверяет всех, кто мог подходить к самолету в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в Минобороны. Силовики отрабатывают версию теракта.

«Вечная память, больше слов нет», — написали «ВКонтакте» на странице ансамбля им.Александрова. В списке пассажиров 64 сотрудника ансамбля.

В этот раз в Латакию взяли лучших солистов ансамбля им.Александрова, пишет корреспондент «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в администрации.



Источник в администрации ансамбля: В упавшем самолёте погибли руководитель ансамбля и практически все солисты - музыканты и танцоры

— Александр Рогоза (@rogozavr) 25 декабря 2016 г.



Вчера вечером доктор Лиза была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и утром будет в Латакии, рассказал источник ТАСС в силовых структурах. В воскресенье она собиралась посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.





Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. В списке числится Елизавета Глинка. Кроме того, на борту находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов.

«Произойти могло что угодно, самолет старый». Авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире Дождя рассказал о версиях крушения самолета.

«Интерфакс» уточняет, что в списках пассажиров значится имя Елизаветы Глинки, однако была ли она на борту, пока неизвестно.

По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета.

Найдено тело первого погибшего, сообщили в Минобороны. Подробностей о нем не сообщили. Тело подняли на борт спасательного судна.

Девять часов назад звукооператор НТВ Евгений Толстов опубликовал у себя в фейсбуке это фото — отметил, что летит в Латакию из Чкаловского — военного аэродрома в Московской области.



Песков о Ту-154: Сейчас самое главное - работа экстренных служб. Вся информация докладывается президенту постоянно по мере появления pic.twitter.com/8fpx5NBzC8

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.



Минобороны организовало горячую линию в связи с крушением самолета: 8-800-100-1886

Ранее СМИ сообщили о том, что на борту находилась доктор Лиза — Елизавета Глинка. Кремль не располагает такой информацией, сказал Песков.

Путину докладывают о ситуации с самолетом. «Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, пока будет полностью прояснена картина», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Всего на борту самолета находились 92 человека, сообщили в Минобороны. Ранее сообщалось о 91 пассажире. Среди них, по информации источника ТАСС в экстренных службах, было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, шесть сопровождающих и восемь членов экипажа.

В Адлер вылетела комиссия Минобороны, рассказал представитель ведомства Игорь Конашенков. Ее возглавляет замминистра обороны Павел Попов.

Телеканал «Звезда» также подтвердил информацию о своих сотрудниках — на борту самолета находились три человека из съемочной группы.

Самолет ищут вертолет Ми-8 и семь кораблей, рассказал источник РИА в силовых структурах. Привели в готовность вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

При крушении самолета у находившихся на борту не было шансов на спасение. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в силовых структурах. Официально о погибших ничего не говорили.

Следователи изымают предполетные документы, допрашивают технический персонал и тех, кто руководил полетом, рассказали в пресс-службе СК.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

«Первый канал» назвал имена сотрудников, которые находились на борту: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

В 5,5 км от береговой линии нашли маслянистое пятно, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. В полутора километрах от берега — фрагменты лайнера: стойка шасси и другие. В акватории Черного моря обнаружили личные вещи пассажиров самолета.

Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья Сочи сообщили в Минобороны. Они находятся на глубине 50-70 метров.

В акватории Черного моря нашли предполагаемое место падения самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.



«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета», — рассказал собеседник агентства.



На место отправили спасательные суда. Официально эту информацию не подтверждали.

На борту самолета могли находиться журналисты «Первого канала» и «Звезды», рассказал корреспондент «России 24» в эфире телеканала. Ранее Минобороны сообщило, что на борту, кроме военных, были журналисты и артисты ансамбля им. Александрова.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил , что самолет, по предварительным данным, упал в Черное море. В 1,5 км от берега в Сочи нашли обломки шасси Ту-154, рассказал он.