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Кремль опроверг сообщения о разлетевшихся на 8 км обломках Ту-154

Кремль опроверг сообщения о разлетевшихся на 8 км обломках Ту-154

Новости
15:28, 25 декабря
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Сообщения о том, что обломки разбившегося в Черном море самолета Ту-154 разлетелись в радиусе восьми километров от местра крушения, не соответствуют действительности, рассказал Дождю источник в Кремле.

Фото: «Блог Сочи»

«Там действительно разошлось масляное пятно, но это связано с течением», — уточнил собеседник. По его словам, сейчас рассматриваются самые разные версии и в Кремле будут ждать выводов следствия.

В то же время собеседник Дождя в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности склоняется к версии, что это был теракт — он настаивает, что на эту версия указывает слишком большая амплитуда падения осколков.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах ранее сообщил, что несколько обломков Ту-154 нашли на расстоянии от 1,5 до 8 километров от береговой линии. По сообщению Минобороны, поисковая операция ведется на площади 10,5 квадратных километров.

По словам собеседника «Интерфакса», «по всей видимости, при столкновении воздушного судна с водной поверхностью произошел гидроудар, что повлекло за собой большой разлет обломков».

Источник в силовых структурах сообщил агентству, что версия о теракте «практически исключена». Источник «Фонтанки» утверждает, что эту версию отрабатывает ФСБ. По официальным данным, в качестве основных версий катастрофы рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилота.

Самолет Ту-154, на котором летели в Сирию, в частности, артисты ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов НТВ и «Звезда», упал в Черное море недалеко от Сочи рано утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. По последним данным Минобороны, спасатели нашли тела 10 погибших.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.

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